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Koza-İpek'teki FETÖ soruşturmasında 10 tutuklama
Koza-İpek'teki FETÖ soruşturmasında 10 tutuklama

FETÖ'nün firari üst düzey yöneticilerinden Hamdi Akın İpek'in sahibi olduğu eski Koza-İpek Holding'e bağlı kuruluşlarda çalışan 25 kişiden 10'u tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sürdürülen FETÖ soruşturmasında firari üst düzey yöneticilerinden Hamdi Akın İpek'in sahibi olduğu eski Koza-İpek Holding'e bağlı kuruluşlarda çalışan 25 kişiden 10'unun tutuklandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 25 kişi, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından Adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, 11'i ise tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savunmalarının ardından hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanmasına 15'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklanan sanıklar arasında eski Koza-İpek Holding'e bağlı kuruluşlardaki bazı yöneticiler ve KHK ile kapatılan eski Bugün gazetesi çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.



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