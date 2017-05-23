Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:36, 23 Mayıs 2017 Salı
Ortadoğu
20:23, 23 Mayıs 2017 Salı

  • Paylaş
ABD'den Yemen'de El Kaide'ye baskın
ABD'den Yemen'de El Kaide'ye baskın
Foto: Arşiv

ABD'nin, Yemen'in Mağrib kentinde bir El Kaide kampına düzenlediği baskında, en az 7 El Kaide üyesi öldürüldü, birçok ABD askeri de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM), ABD Özel Kuvvetleri'nin, Yemen'in Mağrib kentinde bir El Kaide kampına baskın düzenlediği bildirildi.

CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, baskında en az 7 El Kaide mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Baskına kaç Amerikalı askerin katıldığı, başka ülkelerin de destek verip vermediği bilgilerine yer verilmeyen açıklamada, "Bu tür saldırılar El Kaide’yi takip edip geriletmemize ve yenmemize yardımcı olmak üzere örgütün düzen, kapasite ve niyetini anlamamızı sağlıyor. Hava saldırıları ve karadan küçük silahlarla açılan ateşle en az 7 El Kaide üyesi öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis de basına yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda birçok ABD askerinin yaralandığını söyledi.

"SALDIRI SIRASINDA OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR DİRENİŞLE KARŞILAŞTIK"

Yaralı askerlerin durum ve sayılarıyla ilgili bilgileri prosedür gereği paylaşmayacağını belirten Davis, "Saldırı sırasında oldukça güçlü bir direnişle karşılaştık." dedi.

Davis baskını, "ABD özel kuvvetlerinin Yemen toprakları içinde en derine indikleri operasyon" olarak tanımladı.

ABD’nin 29 Ocak’ta da Yemen’in Şebva ilinde bir baskın düzenlediğini hatırlatan Davis, bugünkü baskının aynı yetkiler çerçevesinde gerçekleştirilen ikinci baskın olduğunu ifade etti.



İlgili Konular el kaide Yemen ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Manchester'daki bombalı terör saldırısının faili açıklandı
Manchester'daki bombalı terör saldırısının faili açıklandı

İngiltere'de Manchester Arena'daki bombalı saldırıyı düzenleyen kişinin adı Salman Abedi olarak açıklandı
Fransa'da 5 milyon avroluk mücevher soygunu
Fransa'da 5 milyon avroluk mücevher soygunu

Vendome Meydanı'ndaki bir mücevherciyi basan silahlı ve baltalı 3 soyguncu, yaklaşık 5 milyon avro değerindeki mücevheri alarak kayıplara karıştı
ABD'den Yemen'de El Kaide'ye baskın
ABD'den Yemen'de El Kaide'ye baskın

ABD'nin, Yemen'in Mağrib kentinde bir El Kaide kampına düzenlediği baskında, en az 7 El Kaide üyesi öldürüldü, birçok ABD askeri de yaralandı
Lübnan'da Suriyeli mülteci gün geçtikçe krizi büyüyor
Lübnan'da Suriyeli mülteci gün geçtikçe krizi büyüyor

Lübnan'ın Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ile Çalışma Bakanı, Lübnan iş dünyasına seslenerek, Suriyeli mülteci krizine karşı iş birliği çağrısı yaptı
NATO 1 1 milyar avroluk yeni karargahına taşınıyor
NATO 1,1 milyar avroluk yeni karargahına taşınıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO toplantısıyla ittifak, yeni karargahına taşınacak
Daimler AG de dizelde emisyon manipülasyonu şüphesiyle arama
Daimler AG’de dizelde emisyon manipülasyonu şüphesiyle arama

Stuttgart Savcılığının, Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin ofislerinde dizel araçlarla bağlantılı olarak dolandırıcılık ve yanıltıcı reklam şüphesiyle arama yaptığı bildirildi
ABD'den PYD'ye iki büyük askeri sevkiyat VİDEO
ABD'den PYD'ye iki büyük askeri sevkiyat | VİDEO

ABD, PYD/PKK’ya Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde iki büyük askeri sevkiyat yaptı
Myanmar hükümetine Arakanlı çocuklar çağrısı
Myanmar hükümetine Arakanlı çocuklar çağrısı

UNICEF yaptığı açıklamada, "Myanmar hükümeti, Arakan eyaletindeki çocukları tüm şiddet olaylarından korumak için acil tedbirler almakla ve çocuklara yönelik vahim şiddet olaylarından dolayı hızlı ve acil soruşturma yapmakla yükümlüdür" dedi
BAE Dışişleri Bakanı Zayed el Nahyan Kazakistan'da
BAE Dışişleri Bakanı Zayed el Nahyan Kazakistan'da

Birleşik Arap Emirlikleri ile Kazakistan arasında vizesiz seyahat konusunda anlaşma imzalandı
Yemen'de elektrik sıkıntısı protesto edildi
Yemen'de elektrik sıkıntısı protesto edildi

Aden'de günde 20 saati bulan elektrik kesintileri protesto edildi
Yemen'deki BM konvoyuna saldırıya kınama
Yemen'deki BM konvoyuna saldırıya kınama

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, BM Yemen Temsilcisi Ahmed'in konvoyuna saldırının sorumlusunun Salih yanlıları ve Husiler olduğunu belirtti
İran'ın balistik füze programı devam edecek
İran'ın balistik füze programı devam edecek

İran Hükümet Sözcüsü Nevbaht, ülkesinin füze programından vazgeçmeyeceğini yineledi
Alman milletvekilleri Türkiye'yi 'ziyarete' geliyor
Alman milletvekilleri Türkiye'yi 'ziyarete' geliyor

Aralarında Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth'un da bulunduğu Alman milletvekilleri, 25-28 Mayıs'ta, TBMM Başkanlık Divanı, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütü üyeleriyle bir araya gelecek
Arnavutluk FETÖ'cüler hakkında soruşturma başlatacak
Arnavutluk FETÖ'cüler hakkında soruşturma başlatacak

Arnavutluk Başsavcısı Llalla, "15 Temmuz'daki darbe girişimine karışanların Arnavutluk'ta gizlendiklerinden şüpheleniliyor. Bu kapsamda Arnavutluk makamları da soruşturma başlatacak"
Lavrov'dan Suriye açıklaması
Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye krizinin ayrıştırıcı yaklaşımlar desteklenerek çözülemeyeceğini belirterek, "Suriye krizinin çözümünde sahadaki duruma etki eden dış aktörlerin de yer alması gerekiyor" dedi
Manchester'da AVM boşaltıldı
Manchester'da AVM boşaltıldı

İngiltere'nin Manchester kentini hedef alan terör saldısının ardından şehir merkezindeki Arndale alışveriş merkezi güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı.

Haberler

Ankara'daki 'El Kaide' davasında birleştirme kararı
Ankara'daki 'El Kaide' davasında birleştirme kararı

"El Kaide'nin ikinci adamı öldürüldü" iddiası
quot El Kaide'nin ikinci adamı öldürüldü quot iddiası

Sosyal medyada El-Kaide övgüsüne tutuklama
Sosyal medyada El-Kaide övgüsüne tutuklama

Bursa'da "El Kaide" operasyonu
Bursa'da quot El Kaide quot operasyonu

ABD, El Kaide'nin üst yöneticisini öldürdüğünü açıkladı
ABD El Kaide'nin üst yöneticisini öldürdüğünü açıkladı

El Kaide yöneticisi İHA ile vuruldu
El Kaide yöneticisi İHA ile vuruldu

ABD: Suriye'de El-Kaide lideri Mısri vuruldu
ABD Suriye'de El-Kaide lideri Mısri vuruldu

Zevahiri Suriye'deki grupların birleşmesini istedi
Zevahiri Suriye'deki grupların birleşmesini istedi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 