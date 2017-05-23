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Manchester'daki bombalı terör saldırısının faili açıklandı
Manchester'daki bombalı terör saldırısının faili açıklandı

İngiltere'de Manchester Arena'daki bombalı saldırıyı düzenleyen kişinin adı Salman Abedi olarak açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'de Manchester Arena'daki bombalı saldırıyı düzenleyen kişinin adı Salman Abedi olarak açıklandı.

İngiliz polisi, Manchester’daki konser salonu Manchester Arena'da dün gece gerçekleştirilen bombalı saldırının failinin 22 yaşındaki Abedi olduğunu bildirdi.

Polis açıklamasında Abedi'yle ilgili başka ayrıntıya yer verilmezken, İngiliz basınının adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği haberlerde Abedi'nin Muammer Kaddafi döneminde Libya'dan İngiltere'ye iltica eden bir ailenin 4 çocuğundan biri olduğu ileri sürüldü.

Manchester Arena konser salonunda dün gece ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda meydana gelen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganın da patlama sırasında öldüğünü açıklamıştı.



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