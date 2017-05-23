21:16, 23 Mayıs 2017 Salı

Benzin bu gece yarısından itibaren zamlı





Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 5,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,14 liradan 5,22 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Benzinin litresine en son 17 Mayıs'ta 6 kuruş zam yapılmıştı.

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