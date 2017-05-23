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21:50, 23 Mayıs 2017 Salı

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CIA eski başkanından Rusya'ya ağır suçlama
CIA eski başkanından Rusya'ya ağır suçlama

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Başkanı Brennan, "Herkesin bilmesi gerekir ki Rusya ahlaksız bir şekilde 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmiştir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Başkanı John Brennan, Rusya'nın başkanlık seçimleri öncesinde Trump'ın çevresindeki birçok isimle iletişim kurmak dahil olmak üzere, ABD 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini söyledi.

Brennan, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin düzenlediği oturumda, Kongre üyelerinin "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi" hakkındaki sorularını cevapladı.

Rusya'nın ABD seçimlerine "ahlaksızca müdahale" ettiğini söyleyen Brennan, "Herkesin bilmesi gerekir ki Rusya ahlaksız bir şekilde 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmiştir ve bizim çok sert bir şekilde buna tepki göstermemiz ve uyarılarımıza rağmen bu aktivitelerine devam etmiştir." dedi.

Ayrıca Brennan, seçimler öncesinde Trump'ın kampanyasında yer alan bazı isimlerin Rusya'yla ilişkisi olup olmadığı yönünde bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

“Evet, bu durumla karşı karşıya geldim. Bazı Trump kampanyasında yer almış Amerikan vatandaşlarının Rusya'yla bilgi ve istihbarat paylaştığının farkındayım. Rusya'nın bu şahısları ayartmaya çalışması beni ciddi şekilde endişelendiriyordu. Rusya'nın bu bireylerle işbirliği kurabileceğine dair kafamda sorular oluşmuştu fakat Rusya'nın bunu başarıp başaramadığını bilmiyordum



İlgili Konular ABD CIA John Brennan
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