Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
23:16, 23 Mayıs 2017 Salı
Dış Politika
22:59, 23 Mayıs 2017 Salı

  • Paylaş
Türkiye'den Avusturya'ya NATO vetosu
Türkiye'den Avusturya'ya NATO vetosu

Dışişleri kaynakları, Avusturya'nın Türkiye aleyhtarı tutumu devam ettiği sürece Türkiye'nin Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılımına ilişkin uygun gördüğü tedbirleri almaya devam edeceğini belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin, Avusturya'nın NATO ülkeleriyle ortak eğitim programlarına katılmasını veto edeceği yönündeki haberleri değerlendiren diplomatik kaynaklar, Avusturya'nın Türkiye aleyhtarı tutumu devam ettiği sürece Türkiye'nin Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılımına ilişkin uygun gördüğü tedbirleri almaya devam edeceğini belirtti.

Diplomatik kaynaklar, "Avusturya, Türkiye aleyhtarı tutumunu AB forumlarına da taşıdığı cihetle, Türkiye de Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılımı hususunda uygun gördüğü tedbirleri almaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynaklar, Avusturya'nın üyesi olmadığı ittifakla ortaklık ilişkisi içinde bulunduğunu, NATO çerçevesinde yürütülen faaliyetlere katılma imkanını beraberinde getiren ortaklık ilişkilerinin, en başta NATO üyesi ülkelerle dostane ve iyi ilişkiler içinde bulunmak gibi temel bazı ilkelere dayandığına, buna karşılık, Avusturya’nın, bir süredir bu temel ilkelerle açıkça çelişki teşkil edecek şekilde, AB dahil olmak üzere birçok platformda Türkiye’ye karşı, tek taraflı, açık bir husumet içinde hareket ettiğini, Türkiye’nin, ittifakın ortaklık ilişkilerini ve bu çerçevede yürütülen tüm faaliyetleri güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdürdüğünü ancak kendisine karşı açık bir husumet içinde davranmayı tercih eden Avusturya'nın bu faaliyetlere katılımına onay vermediğini vurguladı.



İlgili Konular Türkiye Avusturya NATO
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Türkiye'den Avusturya'ya NATO vetosu
Türkiye'den Avusturya'ya NATO vetosu

Dışişleri kaynakları, Avusturya'nın Türkiye aleyhtarı tutumu devam ettiği sürece Türkiye'nin Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılımına ilişkin uygun gördüğü tedbirleri almaya devam edeceğini belirtti
Benzin bu gece yarısından itibaren zamlı
Benzin bu gece yarısından itibaren zamlı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı
Gülmen ve Özakça'ya terör örgütü üyeliğinden tutuklama
Gülmen ve Özakça'ya terör örgütü üyeliğinden tutuklama

OHAL kapsamında KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Gülmen ve Özakça "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Carl Bildt'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Carl Bildt'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Bildt'i kabul etti
Koza-İpek'teki FETÖ soruşturmasında 10 tutuklama
Koza-İpek'teki FETÖ soruşturmasında 10 tutuklama

FETÖ'nün firari üst düzey yöneticilerinden Hamdi Akın İpek'in sahibi olduğu eski Koza-İpek Holding'e bağlı kuruluşlarda çalışan 25 kişiden 10'u tutuklandı
Afyon merkezli 16 ildeki FETÖ soruşturmasında 17 tutuklama
Afyon merkezli 16 ildeki FETÖ soruşturmasında 17 tutuklama

Afyonkarahisar merkezli 16 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan 41 kişiden 17'si tutuklandı
AB'den Türkiye'ye 'Suriye' övgüsü
AB'den Türkiye'ye 'Suriye' övgüsü

AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Gatti, "Türkiye 2011 yılından beri Suriyelilere müthiş bir cömertlik ve misafirperverlik gösterdi" dedi
Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor
Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor

İlçede tel örgüyle çevrili bölge dışında 24.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı gece sona erecek
Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu
Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu

Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'nda eski zamanlardan kalan patlamamış top mermisi bulundu
Ankara merkezli quot ByLock quot operasyonunda 59 gözaltı
Ankara merkezli "ByLock" operasyonunda 59 gözaltı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 124 şüpheliden 59'u gözaltına alındı
Edirne ve Tekirdağ'da kaçak operasyonu
Edirne ve Tekirdağ'da kaçak operasyonu

Avrupa'ya yasa dışı yoldan geçmek isteyen 38 kaçak ve sığınmacı yakalandı
Kilis'te Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı
Kilis'te Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı

Sağlık Bakanlığı ve AB Delegasyonu iş birliğiyle kurulan, Suriyeli sığınmacılara yönelik Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı
Erdoğan Akif Emre'nin ailesine başsağlığı diledi
Erdoğan, Akif Emre'nin ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak gazetesi yazarı Emre'nin vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi
FETÖ'cü başyaver Ali Yazıcı hakim karşısında
FETÖ'cü başyaver Ali Yazıcı hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili çatı davanın ikinci celsesinde Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri sanık Yazıcı'nın savunması alındı
AB'den Ermenistan'a Türkiye çağrısı
AB'den Ermenistan'a Türkiye çağrısı

Avrupa Birliği, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkileri normalleştirme çağrısında bulundu
İHH'dan Vietnamlı Müslümanlara ramazan yardımı
İHH'dan Vietnamlı Müslümanlara ramazan yardımı

İnsani Yardım Vakfı, Vietnam'da yaşayan Müslümanlar için ramazan kumanyası dağıttı.

Haberler

NATO 1,1 milyar avroluk yeni karargahına taşınıyor
NATO 1 1 milyar avroluk yeni karargahına taşınıyor

Erdoğan'dan "ABD’nin YPG’ye silah" yardımına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan quot ABD nin YPG ye silah quot yardımına ilişkin

Stoltenberg'den Suriye'de koordinasyon çağrısı
Stoltenberg'den Suriye'de koordinasyon çağrısı

25 Mayıs'taki NATO Zirvesi'nin gündemi açıklandı
25 Mayıs'taki NATO Zirvesi'nin gündemi açıklandı

Kabil'de NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı
Kabil'de NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı

NATO'nun Afganistan gerçeğiyle yüzleşme zamanı | ANALİZ
NATO'nun Afganistan gerçeğiyle yüzleşme zamanı ANALİZ

ABD, PYD ortaklığı ile NATO anlaşmasını ihlal ediyor | GRAFİKLİ
ABD PYD ortaklığı ile NATO anlaşmasını ihlal ediyor GRAFİKLİ

NATO'dan "Türkiye anahtar ülke" açıklaması
NATO'dan quot Türkiye anahtar ülke quot açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 