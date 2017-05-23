Güncelleme: 03:25, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Duterte'den Filipinler'in güneyinde sıkıyönetim ilanı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletinde sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Duterte'nin, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da basına yaptığı açıklamada, Mindanao eyaletine bağlı Marawi şehrinde "kalkışma çıktığı gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

Abella, Duterte'nin, kenti kuşatan Maute terör örgütü üyelerinin düzenlenlediği eylemin ardından olayla yakından ilgilenmek için Moskova ziyaretini kısa keserek ülkesine döneceğini belirtti.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, ordunun, Marawi kentindeki bir terörist elebaşısına yönelik düzenlediği baskının, militanlar ile Filipinler Ordusu arasında çatışma çıkmasına sebep olduğunu kaydetti.

Lorenzana, Maute örgütü üyelerincedüzenlenen saldırıda 2 askerin ve 1 polisin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Silahlı asilerin kentte belediye binasını, bir hastaneyi ve bir hapishaneyi işgal ettiğini belirten Lorenzana, militanların ayrıca bir Katolik kilisesini ve çok sayıda binayı ateşe verdiğini açıkladı.

"MARAVİ ŞEHRİ KARANLIĞA BÜRÜNDÜ"

Lorenza, Moskova'dan yaptığı açıklamada, "Maravi şehri karanlığa büründü, elektrikler yok ve her yerde Maute nişancıları kol geziyor." dedi.

Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano, çatışmanın, Ebu Seyyaf örgütü liderlerinden İsnilon Hapilon'a yönelik operasyonun ardından çıktığını belirtti.

Maute grubu üyesi 50 silahlı üyenin örgüte destek olarak kente girdiklerini söyleyen Ano, üyelerin çeşitli binalarda konuşlanarak güvenlik güçleriyle çatıştığını ifade etti.

Ano, güvenlik güçlerinin, Hapilon'un kaçmasını önlemek için şehrin ana giriş ve çıkışlarını kapattığını kaydetti.