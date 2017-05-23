Akıncı: Kıbrıs Türk tarafı, yeni bir Kıbrıs konferansına hazır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının, tüm tarafların onayıyla yeni bir şart öne sürmeden, ocak ayında yapılan İsviçre'nin Cenevre kentindeki ilk Kıbrıs konferansında öngörülen metodoloji çerçevesinde konferansın bir sonraki oturumuna gitmeye hazır olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana geçen iki yıllık sürede müzakerelerde ciddi ilerlemeler sağlandığını belirterek, bu ilerlemelerin sağlanmasında Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tavrının önemli rol oynadığını belirtti.
Müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafının yapıcı ve yaratıcı tutumunu sürdürmesine ve farklılıkların giderilmesi için gerekli tüm çabayı göstermesine rağmen son aylarda müzakere başlıklarından yönetim ve güç paylaşımı, ekonomi, Avrupa Birliği konuları ve mülkiyet konusunda, geçmişten gelen bazı unsurların netleştirilmesi dışında yeni yakınlaşmaların sağlanmasının mümkün olmadığını ifade eden Akıncı, Rum tarafının bir federal çözümde Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğinin bazı temel unsurlarını kabul etmekte hala zorlandığına dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının 2016 yılı sonunu çözüm için bir hedef olarak gördüğünü ısrarla vurguladığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bir yandan doğalgaz konusu, diğer yandan Şubat 2018’de yaşanacak Rum başkanlık seçimleri nedeniyle oluşan atmosfer, haklılığımızı ortaya koymuştur. Süreçte gelinen noktada, artık bir doğal takvimin oluştuğu çok açıktır. Mevcut doğal takvimin getirdiği kısıtlı zaman çerçevesinde çözüme ulaşabilmemiz için artık bütünlüklü bir paket yaklaşımıyla hareket edilmesinin zorunluluğu ortadadır. Gelinen aşamada, açıkta kalan ve çözüm bekleyen temel konular gerek iki tarafça gerek BM tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu konularda bir çözüme ulaşabilmek için artık tarafların zor kararlar vererek, karşılıklı adım atmasının ve bir paket anlayışıyla hareket etmesinin vakti gelmiştir."
Rum Lider Nikos Anastasiadis'in son liderler görüşmesinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak olası bir Kıbrıs konferansına gidildiğinde "öncelikle toprak ayarlaması ve güvenlik ile garantiler konularının, diğer başlıklardan koparılarak kendi içlerinde müzakere edilip sonuçlandırılmasını ve bu başlıkların kapatılması durumunda diğer konuların görüşülmesine başlanmasını" talep ettiğini hatırlatan Akıncı, "Bu ön şart, çözüm müzakerelerinin temelini teşkil eden ve Rum liderin altında kendi imzası bulunan '11 Şubat 2014 Liderler Ortak Açıklaması'nın, konuların birbiriyle ilintili müzakere edilmesi' maddesine tamamen aykırıdır ve sonuç odaklı da değildir." ifadesini kullandı.
Kıbrıs Türk tarafının tüm tarafların onayıyla yeni bir şart öne sürmeden, ilk konferansta öngörülen metodoloji çerçevesinde konferansın bir sonraki oturumuna gitmeye hazır olduğunu belirten Akıncı, şunları kaydetti:
"Beklentimiz, Rum tarafının mutabık kalınmış zemin ve anlayışlar çerçevesinde ve ön şartları bir kenara bırakarak, süreci başarıya götürecek adımlara hazır olduğunu göstermesi ve ilk Mont Pelerin görüşmelerinde ve konferansın ilk oturumunda yapılanın aksine, kimsenin bir ara talep etmeden Kıbrıs Konferansı’nın kapsamlı bir çözümle sonuçlanmasıdır."
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının, ilk Kıbrıs konferansında öngörülen metodoloji çerçevesinde konferansın bir sonraki oturumuna gitmeye hazır olduğunu bildirdi
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