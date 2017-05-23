23:27, 23 Mayıs 2017 Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay üyeliğine atama





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay üyeliğine, HSYK üyeliği sona eren Bayhan'ı seçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliğine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı yeniden seçti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 27'nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, HSYK üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı Danıştay üyeliğine yeniden seçti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.