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02:30, 24 Mayıs 2017 Çarşamba
Amerika
Güncelleme: 01:16, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

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Trump'tan Pentagon için 639 milyar dolarlık bütçe talebi
Trump'tan Pentagon için 639 milyar dolarlık bütçe talebi

ABD Başkanı Trump yönetimi 2018 mali yılı savunma harcamaları için kongreden 574,5 milyar dolar ana bütçe, 64,6 milyar dolar denizaşırı operasyon fonu olmak üzere toplam 639,1 milyar dolar talep etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’ye 2018 mali yılı için gönderdiği federal bütçe talebinde Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 64,6 milyar doları denizaşırı operasyonlar fonu olmak üzere toplam 639,1 milyar dolarlık bütçe talep ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın Pentagon’dan edindiği bilgilere göre, Trump 2018 mali yılı savunma bütçesini 52,4 milyar dolar artırırken ordunun teyakkuz hazırlıklarına ve sınır ötesi operasyonlara daha fazla bütçe ayırdı.

Pentagon’un 2018 bütçesi kapsamında muvazzaf asker istihdam edilmesinde ve asker maaşlarında yapılan artış dikkat çekti.

Pentagon verilerine göre Trump’ın 2018 mali yılı savunma bütçesi 56 bin 400 asker daha istihdam edilmesini öngörürken askeri personelin maaşlarında %2,1 sivil personelin maaşlarında ise % 1,9 zam yapılmasını içeriyor.

Söz konusu sayısal artış sonrasında ABD ordusunda 476 bin Kara Kuvvetleri, 327 bin Deniz Kuvvetleri, 185 bin Özel Kuvvet Deniz Piyadeleri, 325 bin Hava Kuvvetleri olmak üzere 1 milyon 314 bin muvazzaf, 815 bin 900’ü de rezerv kuvvet olmak üzere toplam 2 milyon 129 bin 900 askeri personel olacak.

Bütçeden Kara Kuvvetlerine 137,1 milyar dolar, Deniz Kuvvetlerine 171,5 milyar dolar, Hava Kuvvetlerine 165.5 milyar dolar ve sair Savunma Bakanlığı harcamaları için ise 100.4 milyar dolar ayrılmış olduğu belirtiliyor.

Pentagon verilerinde bütçenin 64,6 milyar dolarlık denizaşırı operasyon fonu hariç temel bütçenin 223,3 milyar dolarının operasyon ve bakım, 141,6 milyar dolarının personel maaşları, 82,7 milyar dolarının araştırma-geliştirme, 11,9 milyar dolarının ise askeri inşaat işlerine ayrıldığı görüldü.

ASKERİ SATIN ALMA BÜTÇESİ

Trump yönetiminin askeri satın alma bütçesini ana hatlarıyla aynı bırakması da bütçede dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Donald Trump yönetimi Hava, Deniz ve Özel Kuvvet bütçesi kapsamında 10,8 milyar doları, 70 adet F-35 Lightening II savaş uçağının alımına ayırırken Hava Kuvvetleri bütçesinden ayrıca 3.1 milyar dolar değerinde 15 adet KC-46 Pegasus tipi yakıt ikmal tanker uçağının alımını öngörüyor. Ayrıca Northrop Grunman tarafından B-2 Hayalet uçaklarının gelişmiş versiyonu olan B-21 Raider tipi uzun menzilli bombardıman uçakları için de 2 milyar dolar ayrıldı.

Bunun yanı sıra Kara Kuvvetleri bütçesinden 1,4 milyar dolar değerinde 61 adet Apache tipi saldırı helikopteri ve 1,1 milyar dolar değerinde 48 adet Black Hawk tipi helikopterin satın alınması öngörülüyor.

Deniz Kuvvetleri bütçesinden ise ayrıca 5,5 milyar dolar değerinde iki adet Virginia sınıfı denizaltı, 4 milyar dolar değerinde iki adet Burke sınıfı Aegis destroyer ve 1,2 milyar dolar değerinde sahil güvenlik savaş gemisi alımı öngörülürken, Ford sınıfı uçak gemisi programına da 4,6 milyar dolar ayrıldı.

Bütçenin geri kalanı ise personel ve ailelerinin sağlık, bakım, emeklilik ve rehabilitasyon harcamalarının yanı sıra kurumsal reform çalışmalarına yönelik harcamalara ayrıldığı tespit edildi.

TRUMP'IN SAVUNMA BÜTÇESİNDE ÜS KAPATMA TALEBİ

Trump yönetimi savunma bütçesinde ayrıca 2005’te ilki yapılmış olan Üs Birleştirme ve Kapatma programının 2021 yılında tekrar uygulanmasını da talep ediyor.

Bütçe metninde ABD’nin askeri alt yapıların yüzde yirmisinin, olması gerekenden fazla olduğu ve söz konusu kapatma işlemleri tamamlandığında ABD’nin 2027 itibarıyla yıllık 2 milyar dolar tasarruf yapacağı iddia ediliyor. 



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ABD Başkanı Trump yönetimi 2018 mali yılı savunma harcamaları için kongreden 574,5 milyar dolar ana bütçe, 64,6 milyar dolar denizaşırı operasyon fonu olmak üzere toplam 639,1 milyar dolar talep etti
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