Güncelleme: 04:27, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Türk Kızılayından üç Afrika ülkesine 3 gemi yardım malzemesi



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Türk Kızılayı, ramazan dolayısıyla Somali, Yemen ve Sudan'a 3 gemi aracılığıyla yardım malzemesi gönderecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Afrika ülkelerinde yaşanan insani krizlere sessiz kalmayan Kızılay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Somali, Yemen ve Sudan’a yönelik yardımlarına bir yenisini daha ekleyecek. Ramazan ayı içerisinde yola çıkacak 3 geminin her biri 3 milyon kişinin 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak miktarda yardım malzemelerini taşıyacak. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da 25 Mayıs'ta, Mersin'in Taşucu Limanı'na gelerek, gemilerde inceleme ve denetleme yapacak.

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