09:14, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Üniversitesinde TOBB'un 73. Olağan Genel Kurulu ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finaline katılacak.

- Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya hareket edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği heyetini kabul edecek.

(Ankara/11.00/13.00/16.00/Brüksel)

2- AK Parti TBMM grubu basına kapalı toplanacak.

(TBMM/12.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde CHP MYK toplantısına katılacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ödül törenine iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

2- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İsviçre'de devam eden "70. Dünya Sağlık Asamblesi" kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak, Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

(Cenevre/Lozan)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya Belediyesince düzenlenen toplu açılış törenine katılacak, Devlet Bahçeli Meydanı ile Alaaddin Keykubat Meydanı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

(Antalya/13.30/15.45/16.00)

4- TBMM Genel Kurulunda CHP'nin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması görüşülecek.

(TBMM/14.00)



EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Zirvesi”ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ATO Congresium'da Kamu Teknoloji Platformunun düzenlediği "Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı" ile Yollar Türk Milli Komitesinin organize ettiği "Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.15/10.30)

3- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarını açıklayacak.

(Ankara/12.00)

4- TÜİK, nisan ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek.

(Lefkoşa)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni tarafından kabul edilecek.

- Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Roma)

3- ABD Başkanı Donald Trump, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile görüşecek.

(Roma)

4- İngiltere'nin Manchester kentindeki terör saldırısıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Londra)

5- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Özbekistan Turizm Kalkınmasından Sorumlu Komite Başkanı Shaparov Anvar Kurbanovich ile görüşecek, Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen tarafından Türkiye delegasyonu onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Taşkent)

2- Doğumunun 113. Yılında Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı, Fatih Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/20.00)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ERASMUS'un 30. yılı kutlamaları toplantısına katılacak.

(İstanbul/09.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile Ajax, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karşılaşacak.

(Stockholm/21.45)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off turunda Darüşşafaka Doğuş-Banvit ve Fenerbahçe-TOFAŞ maçları yapılacak.

(İstanbul/18.30/20.30)

3- Spor Toto 2. Lig play-off finalinde Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)



ÖZEL HABER

1- "Avrupa'da seramikte, vitrifiyede bizim markalarımız satılıyor"

- Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu:

- "Seramik, vitrifiye, banyo grubu Türkiye'de çok ilerde. Bunlar, kurumsal ve büyük müesseseler tarafından yapıldığı için çok hızlı bir şekilde bütün teknolojik gelişmelere adapte olabiliyoruz. Hatta daha iyisini de ortaya koyabiliyoruz. Avrupa'da seramikte, vitrifiyede bizim markalarımız satılıyor"

- "Seramik, vitrifiye ve banyo ürünlerinde ithal ürüne ihtiyacımız olmayacak kadar ileri teknoloji, ileri seviyede üretimler yapabiliyoruz. İşin içine diğer kategoriler girdiğinde oralarda ithaller devreye giriyor"

2- Türkiye, dünyanın 8'inci büyük piliç eti üreticisi

- Türkiye geçen yıl 1 milyon 958 bin tonluk piliç eti üretimiyle dünyanın 8'inci büyük üreticisi konumunda bulunuyor

- Dünyanın en büyük piliç eti üreticisi ABD toplam üretimin yüzde 20,4'ünü gerçekleştirdi

- Türkiye'de kişi başına düşen kanatlı eti tüketimi 2016 yılında 23,24 kilogram oldu

3- "Türkiye'de büyümenin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz”

- EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet:

- "Türk ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,9 büyümesi, şartlar göz önüne alındığında oldukça iyiydi. Hükümetin yapısal reformlar konusunda doğru kararları alması halinde büyümenin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz"

- "Yatırımcı rolümüz Türk şirketlerinin tahvillerinin vadesinin uzamasına vesile oldu. Geçmişte Türk şirketleri sadece 12 ya da 18 aylık tahvil ihracı yapabiliyordu. Desteğimizle birlikte bu süre 4 yıla kadar çıktı ve yakında 5 yıla ulaşmasını bekliyoruz"