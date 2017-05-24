09:25, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Avustralya vatandaşlarına İngiltere'ye seyahat uyarısı





İngiltere'nin terör tehdidi seviyesinin en yüksek basamak olan "kritik" düzeye yükseltmesinin ardından Avustralya, bu ülkeye gidecek vatandaşlarına uyarıda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avustralya, Manchester Arena'da 22 kişinin ölümü ve 59 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından İngiltere'ye seyahat edecek vatandaşlarını uyararak dikkatli olmalarını istedi. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Dairesinden (DFAT) yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin terör tehdidi seviyesinin en yüksek basamak olan "kritik"e çıkarıldığı vurgulandı. İngiltere'ye seyahat etmek isteyen ve halihazırda bu ülkede bulunan Avustralyalılardan Manchester Arena ve çevresinden uzak durmaları istenen açıklamada, "Kişisel güvenliğiniz konusunda ihtiyatlı olun, medya ve yerel yetkililerin uyarılarını dikkate alın. Birleşik Krallık'ta şimdi çok dikkatli davranmanızı öneriyoruz." ifadelerine yer verildi.

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