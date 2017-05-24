09:44, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Uber'den 50 milyon dolarlık büyük hata





Uber'in muhasebe sisteminden kaynaklanan hata nedeniyle 2,5 yıldır New York sürücülerinden yapılan fazla kesintiler geri ödenecek. Muhasebe hatası Uber'e yaklaşık 50 milyon dolara mal olacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, New York'taki sürücülerinden aldığı fazla komisyonları iade edeceğini duyurdu. Firmanın açıklamasında, şirketin muhasebe sisteminden kaynaklanan bir hatadan dolayı 2,5 yıldır New York'ta sisteme dahil sürücülerden fazla kesinti yapıldığı bildirildi. SÜRÜCÜLERE ORTALAMA 900 ABD DOLARI ÖDENECEK Açıklamada, hatanın fark edilmesinin ardından şirketin kentteki 50 binden fazla sürücüsünün her birine ortalama 900 ABD doları ödeme yapılacağı belirtildi. Uber için sürücülük yapan vatandaşlardan alınan şirket komisyonunun net ücret yerine brüt miktar üzerinden hesaplandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle firmanın sürücülerinden fazla komisyon aldığı ifade edildi. Firma, söz konusu miktarları faiziyle sürücülere en kısa zamanda iade etmeye başlayacağını açıkladı. Uzmanlar, Kasım 2014'e uzanan muhasebe hatasının Uber'e yaklaşık 50 milyon dolara mal olacağını tahmin ediyor.

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