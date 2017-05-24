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09:52, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

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Adana’da huzur operasyonu: 15 gözaltı
Adana’da huzur operasyonu: 15 gözaltı

Adana kent merkezinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, sokaklarda zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 250 polisin görev yaptığı operasyonda, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde polislerin geldiğini haber alan bir kişi kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyon kapsamında, "mala zarar verme", "kullanmak için uyuşturucu madde satın alma", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "uyuşturucu ticareti" suçlarından aranan 15 kişi yakalandı.

Şahıslar, işlemler için emniyete götürüldü.



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