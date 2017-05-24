Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iki bakanlıkta FETÖ operasyonu

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen ve aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören, Sincan ve Kahramankazan belediyelerinde çalışanların da olduğu 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Şüphelilerden 56'sının aktif olarak söz konusu belediyelerde çalıştığı, 23'ünün ise kurumlarından ihraç edildiği öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
KALKINMA BAKANLIĞI VE MEB ESKİ PERSONELLERİ İÇİNDE GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 30'u Kalkınma Bakanlığı, 30'u Milli Eğitim Bakanlığının eski çalışanı 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin daha önce KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı
Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı
TBMM Başkanı Kahraman eski ve yeni tüm milletvekillerine iftar verecek. İftara, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da katılacak
FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, Kalkınma Bakanlığı'nda ve MEB'in eski çalışanları dahil 60 kişi içinde gözaltı kararı verildi
Adana kent merkezinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı
Türk Kızılayı, ramazan dolayısıyla Somali, Yemen ve Sudan'a 3 gemi aracılığıyla yardım malzemesi gönderecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay üyeliğine, HSYK üyeliği sona eren Bayhan'ı seçti
Dışişleri kaynakları, Avusturya'nın Türkiye aleyhtarı tutumu devam ettiği sürece Türkiye'nin Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılımına ilişkin uygun gördüğü tedbirleri almaya devam edeceğini belirtti
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı
OHAL kapsamında KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Gülmen ve Özakça "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Bildt'i kabul etti
FETÖ'nün firari üst düzey yöneticilerinden Hamdi Akın İpek'in sahibi olduğu eski Koza-İpek Holding'e bağlı kuruluşlarda çalışan 25 kişiden 10'u tutuklandı
Afyonkarahisar merkezli 16 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan 41 kişiden 17'si tutuklandı
AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Gatti, "Türkiye 2011 yılından beri Suriyelilere müthiş bir cömertlik ve misafirperverlik gösterdi" dedi
İlçede tel örgüyle çevrili bölge dışında 24.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı gece sona erecek
Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'nda eski zamanlardan kalan patlamamış top mermisi bulundu