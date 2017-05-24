Güncelleme: 09:12, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Londra'daki Stansted Havalimanı'nda terör nedeniyle 1 gözaltı



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İngiltere'den Türkiye'ye gitmeye hazırlanan bir kişinin terörle mücadele kanunu kapsamında başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere'den Türkiye'ye gitmeye hazırlanan bir kişinin terörle mücadele kanunu kapsamında başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi. İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan yazılı açıklamada, Stansted Havalimanı'nda bir kişinin Türkiye seferine çıkacak uçağa binerken gözaltına alındığı duyuruldu. Kimliği açıklanmayan 37 yaşındaki erkek şüphelinin terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayın Manchester'da 22 Mayıs'ta yaşanan bombalı saldırıyla bağlantısının bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada, Londra'nın güneyindeki bir polis merkezine nakledilen şüphelinin Suriye'ye seyahate getirilen kısıtlamalar bağlamında gözaltına alındığı bilgisine yer verildi. Polis, Londra'nın kuzeyinde şüpheliyle bağlantılı iki adreste arama yapıldığını da açıkladı.

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