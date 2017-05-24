Katar Emiri'nin 'hacker kurbanı' olduğu iddiası

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici açıklamalarının gerçek dışı olduğu bildirildi.
Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, yaptığı açıklamada, Katar Haber Ajansı sitesinin henüz bilinmeyen bir grup tarafından hacklendiğini belirterek, "Şeyh Temim bin Hamad Al Sani hakkında yanlış beyanlara yer verildi." dedi.
Yayınlanan haberlerin gerçekle ilgisi olmadığını vurgulayan Sani, bunu yapanları ortaya çıkarıp cezalandırmak için devletin ilgili birimlerinin inceleme başlatacağını ifade etti.
Katar Emiri'nin ABD'ye karşı çıkıp İran'ı destekler beyanatta bulunduğu haberleri Alarabiya ve SKY News Arapça televizyon kanallarından Katar Haber Ajansına dayandırılarak yayınlandı.
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Hükümet İletişim Dairesi Direktörü Sani, Katar Emiri Şeyh Temim'in medyaya yansıyan açıklamasının kaynağı olan sitenin hacklendiğini ve bu nedenle gerçek dışı ifadelere yer verildiğini duyurdu
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