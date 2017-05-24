Devletin zirvesi Meclis iftarında buluşacak

TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla milletvekillerine gönderilen davet yazısına göre, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eski ve yeni tüm milletvekillerine iftar verilecek. İftar 14 Haziran Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Kahraman, 7 Haziran Çarşamba günü de kadın milletvekillerine ayrıca bir iftar yemeği verecek.
Kahraman, davet yazısının ekinde, TBMM Külliyesi'nde 10 ay önceden başlanan inşaat, tamir ve tadil işleri ile ilgili bilgi de verdi. Buna göre, Genel Kuruldaki kulisler yenilendi; geniş, kullanışlı ve ferah bir hale getirildi. Üst balkonlar da yeniden düzenlendi. Başkanlık Divan Salonu genişletildi; döşeme, kapı, pencere, tavan tesisatları yenilendi.
İktidar kulisi ile grup toplantı salonu altında, kadınlar için de ayrı bir bölümü olacak şekilde, 350 kişilik mescit inşa edildi. Mescitler ramazan ayının ikinci haftasında ibadete açılacak.
15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsünde savaş uçakları ve helikopter saldırılarına maruz kalan Gazi Mecliste bir demokrasi müzesi ve anıtı oluşturulmasına ilişkin proje çalışmaları devam ediyor.
TBMM Başkanı Kahraman, davet yazısında, mevcut Ana Bina projesisin 1937'de yapıldığını, harp ve mali imkansızlıklar sebebiyle inşaatın 1960'da tamamlanabildiğini belirterek, "57 yıllık binamız ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Muhakkak ki Gazi Meclisimiz, devletimiz ve misyonumuzla mütenasip güzel bir binaya kavuşmalıdır. Zaman içinde böyle bir binanın gerçekleşmesi temennisi ile nice mübarek günlere; sağlık, sıhhat, afiyet içinde hayırlı çalışmalara ve başarılara ulaşmanızı dilerim." ifadelerini kulandı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı
Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı
TBMM Başkanı Kahraman eski ve yeni tüm milletvekillerine iftar verecek. İftara, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da katılacak
FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, Kalkınma Bakanlığı'nda ve MEB'in eski çalışanları dahil 60 kişi içinde gözaltı kararı verildi
Adana kent merkezinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı
Türk Kızılayı, ramazan dolayısıyla Somali, Yemen ve Sudan'a 3 gemi aracılığıyla yardım malzemesi gönderecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay üyeliğine, HSYK üyeliği sona eren Bayhan'ı seçti
Dışişleri kaynakları, Avusturya'nın Türkiye aleyhtarı tutumu devam ettiği sürece Türkiye'nin Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılımına ilişkin uygun gördüğü tedbirleri almaya devam edeceğini belirtti
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı
OHAL kapsamında KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Gülmen ve Özakça "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Bildt'i kabul etti
FETÖ'nün firari üst düzey yöneticilerinden Hamdi Akın İpek'in sahibi olduğu eski Koza-İpek Holding'e bağlı kuruluşlarda çalışan 25 kişiden 10'u tutuklandı
Afyonkarahisar merkezli 16 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan 41 kişiden 17'si tutuklandı
AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Gatti, "Türkiye 2011 yılından beri Suriyelilere müthiş bir cömertlik ve misafirperverlik gösterdi" dedi
İlçede tel örgüyle çevrili bölge dışında 24.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı gece sona erecek
Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'nda eski zamanlardan kalan patlamamış top mermisi bulundu