10:28, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Devletin zirvesi Meclis iftarında buluşacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla milletvekillerine gönderilen davet yazısına göre, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eski ve yeni tüm milletvekillerine iftar verilecek. İftar 14 Haziran Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kahraman, 7 Haziran Çarşamba günü de kadın milletvekillerine ayrıca bir iftar yemeği verecek.

MECLİS DÖŞEMEDEN KAPIYA KADAR YENİLENDİ

Kahraman, davet yazısının ekinde, TBMM Külliyesi'nde 10 ay önceden başlanan inşaat, tamir ve tadil işleri ile ilgili bilgi de verdi. Buna göre, Genel Kuruldaki kulisler yenilendi; geniş, kullanışlı ve ferah bir hale getirildi. Üst balkonlar da yeniden düzenlendi. Başkanlık Divan Salonu genişletildi; döşeme, kapı, pencere, tavan tesisatları yenilendi.

YENİ MESCİTLER RAMAZANDA AÇILACAK

İktidar kulisi ile grup toplantı salonu altında, kadınlar için de ayrı bir bölümü olacak şekilde, 350 kişilik mescit inşa edildi. Mescitler ramazan ayının ikinci haftasında ibadete açılacak.

15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsünde savaş uçakları ve helikopter saldırılarına maruz kalan Gazi Mecliste bir demokrasi müzesi ve anıtı oluşturulmasına ilişkin proje çalışmaları devam ediyor.

TBMM Başkanı Kahraman, davet yazısında, mevcut Ana Bina projesisin 1937'de yapıldığını, harp ve mali imkansızlıklar sebebiyle inşaatın 1960'da tamamlanabildiğini belirterek, "57 yıllık binamız ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Muhakkak ki Gazi Meclisimiz, devletimiz ve misyonumuzla mütenasip güzel bir binaya kavuşmalıdır. Zaman içinde böyle bir binanın gerçekleşmesi temennisi ile nice mübarek günlere; sağlık, sıhhat, afiyet içinde hayırlı çalışmalara ve başarılara ulaşmanızı dilerim." ifadelerini kulandı.