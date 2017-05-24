10:31, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Samsun'daki operasyonda 6 DEAŞ mensubu yakalandı





Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Karşıyaka ve Belediye mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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