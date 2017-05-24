10:52, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Brezilya'da 272 kilogramlık dev zümrüt bulundu





Brezilya'daki bir madende 1,3 metre uzunluğunda, 272 kilogram ağırlığında zümrüt bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Brezilya'nın kuzeydoğusundaki bir madende 1,3 metre uzunluğunda, 272 kilogram ağırlığında zümrüt bulundu. Ulusal Maden Üretim Dairesinden Paulo Santana, zümrüdün yaklaşık 20 gün önce Bahia eyaletinde, Bahia Maden Kooperatifinde madenciler tarafından bulunduğunu açıkladı. Zümrüdün 1,3 metre uzunluğunda ve 272 kilogram ağırlığında olduğunu ifade eden Santana, bunun 2001'de bulunan 300 milyon dolar değerindeki 292 kilogramlık zümrütten sonra bölgede bulunan ikinci büyük maden olduğunu söyledi. Santana, zümrüdün değerinin bilmediğini, bölgede bir maden sahibine satıldığını dile getirdi.

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