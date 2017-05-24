İzmir'de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 11 yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.
Bayındır'dan Torbalı istikametine giden Salih Demiralay idaresindeki 35 VSN 09 plakalı otomobil, Kızılcaova mevkisinde Hüseyin Yurtsever'in kullandığı 35 YBY 01 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada sürücülerle öğrenci servisinde bulunan 9 öğrenci yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan yararıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı
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