Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:38, 24 Mayıs 2017 Çarşamba
Avrupa
11:28, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

  • Paylaş
İngiltere'de terör tehdidi seviyesi 'kritik' basamakta
İngiltere'de terör tehdidi seviyesi 'kritik' basamakta

İngiltere, ülkedeki terör tehdidi seviyesini en yüksek basamak olan "kritik"e çıkardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkedeki terör tehdidi seviyesinin en yüksek basamak olan "kritik"e çıkarıldığını açıkladı.

Manchester'da yaşanan terör saldırısının ardından ikinci kez güvenlik bürokrasisinin katıldığı acil durum kabine toplantısına başkanlık eden May, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saldırganın yalnız mı hareket ettiği yoksa bir şebekenin parçası mı olduğunun tespit edilmesi için güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerinin soruşturmalarını sürdürdüğünü aktaran May, "Saldırıyla bağlantılı daha geniş bir grubun mevcudiyetini ihmal dışı bırakamayız." dedi.

Ülkedeki terör tehdidi seviyesinin belirlenmesinden sorumlu bağımsız birim olan Ortak Terör Analiz Merkezinin eldeki istihbarata dayanarak tehdit i seviyesini yükseltmeyi değerlendirdiğini dile getiren May, "Bugünkü soruşturmalara dayanarak ülkedeki tehdit seviyesinin 'ciddi'den 'kritik'e yükseltilmesine karar verildi. Bu, bir saldırının sadece kuvvetle muhtemel olmakla kalmadığı, her an gerçekleşebileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Terör tehdit seviyesinin artırılmasının polise yeni kaynaklar ve destek sağlanacağını belirten May, polisin bu kapsamda Savunma Bakanlığından silahlı askeri personel talep etmek için yetki istediğini, bakanlığın da bunu onayladığını duyurdu.

ÖNEMLİ NOKTALARI POLİS YERİNE ASKER KORUYACAK

Başbakan May, yeni tehdit seviyesi çerçevesinde önemli noktaların korunmasında silahlı polislerin yerini askeri personelin alacağını, bunun da polisin kilit mevkilerdeki silahlı devriye sayısını artırmasına olanak sağlayacağını söyledi. Askerin, konserler ve spor olayları gibi etkinliklerde de kullanılacağını bildiren May, bu operasyonlarda kullanılan askeri personelin polisin emrinde olacağını vurguladı.

Halkın yersiz bir şekilde kendini teyakkuz halinde hissetmesini istemediğini anlatan May, "Uzun yıllardır ülkemizde ciddi terör tehdidiyle karşı karşıya yaşadık ve şimdi ana hatlarını verdiğim operasyonel karar da güvenlik uzmanlarımızın karşı karşıya olduğumuz tehditle ilgili değerlendirmelerine dayanan ölçülü ve anlamlı bir yanıttır." değerlendirmesini yaptı.

May, polise ve güvenlik güçlerine kamuyu koruma görevlerini yerine getirmeleri için her türlü imkanı ve desteği sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

"Kritik" seviye, İngiltere'deki terör tehdit seviyeleri skalasındaki en yüksek basamağı teşkil ediyor.

Manchester Arena konser salonunda dün gece ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda yaşanan bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, adını Salman Abedi olarak açıkladığı saldırganın da patlama sırasında öldüğünü bildirmişti.



İlgili Konular İngiltere manchester
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
İngiltere'de terör tehdidi seviyesi 'kritik' basamakta
İngiltere'de terör tehdidi seviyesi 'kritik' basamakta

İngiltere, ülkedeki terör tehdidi seviyesini en yüksek basamak olan "kritik"e çıkardı
Brezilya'da 272 kilogramlık dev zümrüt bulundu
Brezilya'da 272 kilogramlık dev zümrüt bulundu

Brezilya'daki bir madende 1,3 metre uzunluğunda, 272 kilogram ağırlığında zümrüt bulundu
Katar Emiri'nin 'hacker kurbanı' olduğu iddiası
Katar Emiri'nin 'hacker kurbanı' olduğu iddiası

Hükümet İletişim Dairesi Direktörü Sani, Katar Emiri Şeyh Temim'in medyaya yansıyan açıklamasının kaynağı olan sitenin hacklendiğini ve bu nedenle gerçek dışı ifadelere yer verildiğini duyurdu
Hollanda'da koalisyon krizi sürüyor
Hollanda'da koalisyon krizi sürüyor

Hollanda'da, hükümeti kurmakla görevlendirilen Schippers'e göre tek seçenek kalan dörtlü koalisyon hükümeti alternatifi, müzakereler başlamadan bitti
Uber'den 50 milyon dolarlık büyük hata
Uber'den 50 milyon dolarlık büyük hata

Uber'in muhasebe sisteminden kaynaklanan hata nedeniyle 2,5 yıldır New York sürücülerinden yapılan fazla kesintiler geri ödenecek. Muhasebe hatası Uber'e yaklaşık 50 milyon dolara mal olacak
Avustralya vatandaşlarına İngiltere'ye seyahat uyarısı
Avustralya vatandaşlarına İngiltere'ye seyahat uyarısı

İngiltere'nin terör tehdidi seviyesinin en yüksek basamak olan "kritik" düzeye yükseltmesinin ardından Avustralya, bu ülkeye gidecek vatandaşlarına uyarıda bulundu
Londra'daki Stansted Havalimanı'nda terör nedeniyle 1 gözaltı
Londra'daki Stansted Havalimanı'nda terör nedeniyle 1 gözaltı

İngiltere'den Türkiye'ye gitmeye hazırlanan bir kişinin terörle mücadele kanunu kapsamında başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi
Duterte'den Filipinler'in güneyinde sıkıyönetim ilanı
Duterte'den Filipinler'in güneyinde sıkıyönetim ilanı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletinde sıkıyönetim ilan etti
Akıncı Kıbrıs Türk tarafı yeni bir Kıbrıs konferansına hazır
Akıncı: Kıbrıs Türk tarafı, yeni bir Kıbrıs konferansına hazır

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının, ilk Kıbrıs konferansında öngörülen metodoloji çerçevesinde konferansın bir sonraki oturumuna gitmeye hazır olduğunu bildirdi
Trump'tan Pentagon için 639 milyar dolarlık bütçe talebi
Trump'tan Pentagon için 639 milyar dolarlık bütçe talebi

ABD Başkanı Trump yönetimi 2018 mali yılı savunma harcamaları için kongreden 574,5 milyar dolar ana bütçe, 64,6 milyar dolar denizaşırı operasyon fonu olmak üzere toplam 639,1 milyar dolar talep etti
CIA eski başkanından Rusya'ya ağır suçlama
CIA eski başkanından Rusya'ya ağır suçlama

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Başkanı Brennan, "Herkesin bilmesi gerekir ki Rusya ahlaksız bir şekilde 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmiştir" dedi
Manchester'daki bombalı terör saldırısının faili açıklandı
Manchester'daki bombalı terör saldırısının faili açıklandı

İngiltere'de Manchester Arena'daki bombalı saldırıyı düzenleyen kişinin adı Salman Abedi olarak açıklandı
Fransa'da 5 milyon avroluk mücevher soygunu
Fransa'da 5 milyon avroluk mücevher soygunu

Vendome Meydanı'ndaki bir mücevherciyi basan silahlı ve baltalı 3 soyguncu, yaklaşık 5 milyon avro değerindeki mücevheri alarak kayıplara karıştı
ABD'den Yemen'de El Kaide'ye baskın
ABD'den Yemen'de El Kaide'ye baskın

ABD'nin, Yemen'in Mağrib kentinde bir El Kaide kampına düzenlediği baskında, en az 7 El Kaide üyesi öldürüldü, birçok ABD askeri de yaralandı
Lübnan'da Suriyeli mülteci gün geçtikçe krizi büyüyor
Lübnan'da Suriyeli mülteci gün geçtikçe krizi büyüyor

Lübnan'ın Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ile Çalışma Bakanı, Lübnan iş dünyasına seslenerek, Suriyeli mülteci krizine karşı iş birliği çağrısı yaptı
NATO 1 1 milyar avroluk yeni karargahına taşınıyor
NATO 1,1 milyar avroluk yeni karargahına taşınıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO toplantısıyla ittifak, yeni karargahına taşınacak

Haberler

Manchester'daki bombalı terör saldırısının faili açıklandı
Manchester'daki bombalı terör saldırısının faili açıklandı

İngiltere'de cami imamının şüpheli ölümü
İngiltere'de cami imamının şüpheli ölümü

Devrim ve katliam burada yaşandı
Devrim ve katliam burada yaşandı

Avustralya vatandaşlarına İngiltere'ye seyahat uyarısı
Avustralya vatandaşlarına İngiltere'ye seyahat uyarısı

Londra'daki Stansted Havalimanı'nda terör nedeniyle 1 gözaltı
Londra'daki Stansted Havalimanı'nda terör nedeniyle 1 gözaltı

Manchester'da AVM boşaltıldı
Manchester'da AVM boşaltıldı

Manchester'deki canlı bomba saldırısını DEAŞ üstlendi
Manchester'deki canlı bomba saldırısını DEAŞ üstlendi

Çavuşoğlu'ndan İngiltere'ye başsağlığı
Çavuşoğlu'ndan İngiltere'ye başsağlığı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 