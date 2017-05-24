İngiltere'de terör tehdidi seviyesi 'kritik' basamakta

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkedeki terör tehdidi seviyesinin en yüksek basamak olan "kritik"e çıkarıldığını açıkladı.
Manchester'da yaşanan terör saldırısının ardından ikinci kez güvenlik bürokrasisinin katıldığı acil durum kabine toplantısına başkanlık eden May, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Saldırganın yalnız mı hareket ettiği yoksa bir şebekenin parçası mı olduğunun tespit edilmesi için güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerinin soruşturmalarını sürdürdüğünü aktaran May, "Saldırıyla bağlantılı daha geniş bir grubun mevcudiyetini ihmal dışı bırakamayız." dedi.
Ülkedeki terör tehdidi seviyesinin belirlenmesinden sorumlu bağımsız birim olan Ortak Terör Analiz Merkezinin eldeki istihbarata dayanarak tehdit i seviyesini yükseltmeyi değerlendirdiğini dile getiren May, "Bugünkü soruşturmalara dayanarak ülkedeki tehdit seviyesinin 'ciddi'den 'kritik'e yükseltilmesine karar verildi. Bu, bir saldırının sadece kuvvetle muhtemel olmakla kalmadığı, her an gerçekleşebileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
Terör tehdit seviyesinin artırılmasının polise yeni kaynaklar ve destek sağlanacağını belirten May, polisin bu kapsamda Savunma Bakanlığından silahlı askeri personel talep etmek için yetki istediğini, bakanlığın da bunu onayladığını duyurdu.
Başbakan May, yeni tehdit seviyesi çerçevesinde önemli noktaların korunmasında silahlı polislerin yerini askeri personelin alacağını, bunun da polisin kilit mevkilerdeki silahlı devriye sayısını artırmasına olanak sağlayacağını söyledi. Askerin, konserler ve spor olayları gibi etkinliklerde de kullanılacağını bildiren May, bu operasyonlarda kullanılan askeri personelin polisin emrinde olacağını vurguladı.
Halkın yersiz bir şekilde kendini teyakkuz halinde hissetmesini istemediğini anlatan May, "Uzun yıllardır ülkemizde ciddi terör tehdidiyle karşı karşıya yaşadık ve şimdi ana hatlarını verdiğim operasyonel karar da güvenlik uzmanlarımızın karşı karşıya olduğumuz tehditle ilgili değerlendirmelerine dayanan ölçülü ve anlamlı bir yanıttır." değerlendirmesini yaptı.
May, polise ve güvenlik güçlerine kamuyu koruma görevlerini yerine getirmeleri için her türlü imkanı ve desteği sağlayacaklarını sözlerine ekledi.
"Kritik" seviye, İngiltere'deki terör tehdit seviyeleri skalasındaki en yüksek basamağı teşkil ediyor.
Manchester Arena konser salonunda dün gece ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda yaşanan bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, adını Salman Abedi olarak açıkladığı saldırganın da patlama sırasında öldüğünü bildirmişti.
İngiltere, ülkedeki terör tehdidi seviyesini en yüksek basamak olan "kritik"e çıkardı
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