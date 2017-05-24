Akif Emre son yolculuğuna uğurlandı | FOTO-VİDEO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci yazar Akif Emre (60) son yolculuğuna uğurlandı.
Fatih Camisindeki ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazında Emre'nin oğulları Taha ile Selçuk, eşi Dürdane ve kardeşi Atıf Emre taziyeleri kabul etti.
Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, gazete yazarlarıyla yakınları katıldı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.
Akif Emre'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı'da Rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu kabristanda toprağa verildi.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'ta cenaze aracıyla Edirnekapı Mezarlığına kadar giderek defin işlemine katıldı. Kurtulmuş burada da Emre'nin ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.
Gazeteci yazar Akif Emre, dün sabah, İstanbul Beşiktaş'ta yeni kurmuş olduğu Haberiyat.Com sitesinin ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.
Dünya Bülteni olarak uzun yıllar sitemizin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Akif Emre kardeşimize bir defa daha Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de sabırlar diliyoruz.
Gazeteci Yazar ve Fikir adamı Akif Emre, 1957 yılında Kayseri'de doğru. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Emre İstanbul'da mühendislik eğitimi aldı
Yayıncılık, gazetecilik ve televizyonculuk yapan Akif Emre, tıpkı bir seyyah gibi seyahatler etti. Yeni Devir’de gazeteciliğe başlaya Emre, Yeni Şafak gazetesinin kurucuları arasında yer aldı ve bir dönem Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. 2007-2016 arasında Dünya Bülteni ve onun İngilizce ve Arapça versiyonlarının yayın yönetmenliğini yapan Emre Mayıs başından itibaren Haberiyat adlı yeni bir sitenin yayınına başlamıştı
Akif Emre, Akabe yayınlarında başladığı yayıncılık hayatını İnsan, Küre ve Klasik yayınlarının yayın yönetmenliği görevlerini üstlenerek sürdürdü.
Bir çok belgeselin yapımına da imza atan Emre, Osmanlı şehirleri (Saraybosna], Mostar, Üsküp, Selanik 1,2, Kudüs1,2 ve Mimar Sinan (6 Bölüm), Elveda Endülüs, Moriskolar ( 5 Bölüm) adlı kalıcı çalışmaları gerçekleştirdi
Akif Emre evli ve 2 erkek, 1 kız çocuk babasıydı.
Merhum Akif Emre'nin yayımlanmış kitapları:
Göstergeler, İz Yayınları
İzler, (Arnavutça da yayınlandı) Birinci baskı: Yöneliş Yayınları; İkinci baskı: Büyüyen Ay Yayınları
Küreselliğin Fay Hattı, Yöneliş Yayınları
Çizgisiz Defter; Büyüyen Ay Yayınları
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