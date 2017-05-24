Güncelleme: 11:30, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Akif Emre'yi son yolculuğuna uğurluyoruz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazeteci yazar Akif Emre, dün sabah, İstanbul Beşiktaş'ta yeni kurmuş olduğu Haberiyat.Com sitesinin ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti

Akif Emre'nin cenazesi, 24 Mayıs Çarşamba (bugün) ikindi namazını müteakiben Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Edirnekapı'da Rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu kabristanda toprağa verilecek

Dünya Bülteni olarak uzun yıllar sitemizin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Akif Emre kardeşimize bir defa daha Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de sabırlar diliyoruz.

AKİF EMRE KİMDİR?

Gazeteci Yazar ve Fikir adamı Akif Emre, 1957 yılında Kayseri'de doğru. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Emre İstanbul'da mühendislik eğitimi aldı

Yayıncılık, gazetecilik ve televizyonculuk yapan Akif Emre, tıpkı bir seyyah gibi seyahatler etti. Yeni Devir’de gazeteciliğe başlaya Emre, Yeni Şafak gazetesinin kurucuları arasında yer aldı ve bir dönem Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. 2007-2016 arasında Dünya Bülteni ve onun İngilizce ve Arapça versiyonlarının yayın yönetmenliğini yapan Emre Mayıs başından itibaren Haberiyat adlı yeni bir sitenin yayınına başlamıştı

Akif Emre, Akabe yayınlarında başladığı yayıncılık hayatını İnsan, Küre ve Klasik yayınlarının yayın yönetmenliği görevlerini üstlenerek sürdürdü.

Bir çok belgeselin yapımına da imza atan Emre, Osmanlı şehirleri (Saraybosna], Mostar, Üsküp, Selanik 1,2, Kudüs1,2 ve Mimar Sinan (6 Bölüm), Elveda Endülüs, Moriskolar ( 5 Bölüm) adlı kalıcı çalışmaları gerçekleştirdi

Akif Emre evli ve 2 erkek, 1 kız çocuk babasıydı.

Merhum Akif Emre'nin yayımlanmış kitapları:

Göstergeler, İz Yayınları

İzler, (Arnavutça da yayınlandı) Birinci baskı: Yöneliş Yayınları; İkinci baskı: Büyüyen Ay Yayınları

Küreselliğin Fay Hattı, Yöneliş Yayınları

Çizgisiz Defter; Büyüyen Ay Yayınları

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