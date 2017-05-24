Somali İnsani Yardım ve Afet İşleri Bakanı Meryem Kasım Ahmed, Türkiye'nin yardım yöntemlerinin diğer ülkelerden farklı olduğunu belirterek, "Türkler hem insani yardımda bulunuyor hem de gelişmemiz, kalkınmamız için yardım ediyor. Yani Somali'yi yeniden inşa ediyor." dedi.
Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin birkaç yıla dayanmadığını hatırlatan Ahmed, iki ülke ilişkilerinin uzun ve kadim bir tarihçesi olduğunu hatırlattı.
Somali'de 2011 yılından sonra başlayan açlık felaketi, terör sorunu ve politik krizlerle beraber, Türkiye'nin yeniden Somali ile ilgilenmeye başladığını vurgulayan Ahmed, "Somali'nin açlıkla mücadele ettiği günlerde Türkiye ülkemize geldi. Bize destek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönemde Başbakan olarak ülkemize gelmişti. Bu bir ilkti. İlk defa üst seviyede bir lider Somali’ye geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi geldiği gibi başka liderlerin de Somali'ye gelmesini teşvik etti." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra Türk halkının ve yardım kuruluşlarının ayağa kalktığını, hatta dünyayı ayağa kaldırdığını ifade eden Ahmed, şöyle konuştu:
"Yardım çalışmaları konusunda Türkiye diğer ülkelerden daha insani. Çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi, vatandaşlar ve yardım kuruluşları imdadımıza yetişti. Türkiye'nin Somali ile bu kadar yakından ilgilenmesi başka devletleri de bu konuda bir şeyler yapmaya zorladı. Ama Türkiye'nin, Türk Hükümetinin yardım yöntemleri diğer ülkelerden çok çok farklı. Türkler hem insani yardımda bulunuyor hem de gelişmemiz, kalkınmamız için yardım ediyor. Türkiye, Somali'yi yeniden inşa ediyor."
Ahmed, çok zor günlerden geçen Somali halkının her zaman Türkiye'ye ve Türk halkına minnettar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Türkiye hala Somali'de çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar sadece insani yardım boyutunda değil. Çok büyük kalkınma projelerini hayata geçiriyorlar ve yenilerini de hazırlıyorlar. Tüm Somali halkı, en zor anlarında yanlarında olduğu için Türk Hükümetine ve Türk halkına minnettardır. Türkiye, Somali'deki çalışmalarına devam ederse ülkemiz çok daha fazla gelişip, kalkınacaktır."
Türkiye'nin Somali'deki varlığının ve çalışma şeklinin, dünyadaki diğer yardım kuruluşlarına örnek teşkil etmesi gerektiğinin altını çizen Ahmed, sözlerini şöyle tamamladı:
"Somali'de kuraklık ve selden mağdur olan insanlar var. Yerinden edilmiş insanlar var. Çoğu zaman ülkemiz, BM ve yardım kuruluşları bu tip sorunlara saplanıp kalıyor ve kısa vadeli çözüm yollarına gidiyoruz.Tabii ki bunları da çözmek zorundayız fakat bu sorunların yanı sıra çok daha büyük ve ciddi sorunlar var. Kalkınmaya önem vermek zorundayız ancak o zaman dayanıklı topluluklar oluşturabiliriz. Gıda güvenliğini de sağlamak zorundayız.''
TOBB Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek faizi bir sömürü aracı olarak gördüğünü söyledi. Erdoğan, Cizre ve Yüksekova'nın da il olacağını açıkladı.
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Somali İnsani Yardım ve Afet İşleri Bakanı Ahmed, "Türkler hem insani yardımda bulunuyor hem de gelişmemiz, kalkınmamız için yardım ediyor. Yani Somali'yi yeniden inşa ediyor." dedi
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