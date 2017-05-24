12:06, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Halk Ekmek pideye zam yapmadı





Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, bu sene de 250 gram pideleri 70 kuruşa satışa sunacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, bu sene de 250 gram pideleri 70 kuruşa satacak. Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar yaptığı açıklamada, ramazan ayı için üretim ve satış bölümlerinde gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Günlük 125 bin pideyi satışa sunabildiklerini belirten İlkbahar, bu sene pide satışlarında geçen seneye göre yüzde 30'luk artış beklediklerinin altını çizdi. İlkbahar, yumurtalı pidelerin kilogramının 2 lira 80 kuruş olduğuna işaret ederek, "Halk Ekmek olarak herkes yiyebilsin diye bu sene pidelere zam yapmadık. Vatandaşlar 250 gram pideyi Halk Ekmek satış noktalarından geçen seneki fiyat olan 70 kuruştan alabilecekler. Pidelerimiz el değmeden üretiliyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bunları tüketebilir." dedi.

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