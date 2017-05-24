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Trump Vatikan'da Papa ile görüştü
Trump Vatikan'da Papa ile görüştü

ABD Başkanı Trump, Vatikan'da Papa Franciscus ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vatikan ziyareti kapsamında, Apostolik Saray'daki Papa Franciscus'nın özel kütüphanesinde bulunan bir ofiste yapıldı. 

Yarım saat süren ikili görüşmeden önce foto muhabirlerine poz veren Trump'ın gülümsemesine rağmen gergin olduğu, Papa'nın ise mesafeli yaklaşım gösterdiği dikkati çekti.

Trump, başkan adayı olduğu geçen yıl polemiğe girmekten kaçınmadığı Papa Franciscus ile bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.

İkiliye daha sonra Trump'ın eşi Melania Trump, kızı Ivanka ile eşi Jared Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın aralarında bulunduğu 12 kişilik heyet katıldı.

Melania Trump'ın, görüşme sırasında siyah elbise giydiği ve tülden bir başörtüsü taktığı görüldü. Suudi Arabistan ziyaretinde başını örtmeyen Trump'ın Vatikan'da geleneklere uyarak örtünmesi dikkati çekti.

Görüşmede, Papa'nın, Trump'a iki yıl önce yayımladığı, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunmasına ilişkin "Laudato Si" genelgesi ile barışın simgesi zeytin dalı figürlü bir madalyon hediye ettiği bildirildi.

Trump'ın da Papa'ya Martin Luther King'in kitaplarını hediye ettiği belirtildi.

Hediyeler karşılıklı takdim edilirken salonda bulunan bazı gazeteciler, Trump’ın barış madalyonunu alırken, "Barışı kullanabiliriz." dediğini aktardı. 

ABD Başkanı, Vatikan temaslarının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelecek. Trump, ABD'nin Roma Büyükelçiliğinde İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüştükten sonra NATO Liderler Zirvesi için Roma'dan Brüksel'e geçecek. 



İlgili Konular Vatikan ABD trump
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