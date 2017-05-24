12:47, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

2017 DGS başvuruları başladı





ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da yapılacak 2017 DGS başvuruları başladı. Başvurular, 1 Haziran'da sona erecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz'da yapılacak meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimi için düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'na (2017 DGS) başvurular başladı. Adaylar, 1 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 DGS'ye başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Sınav ücretini ödeme işlemleri ise 2 Haziran'da sona erecek.

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