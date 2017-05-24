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Erdoğan: Şırnak Cizre'ye, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek
Erdoğan: Şırnak Cizre'ye, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek

TOBB Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek faizi bir sömürü aracı olarak gördüğünü söyledi. Erdoğan, Cizre ve Yüksekova'nın da il olacağını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 73. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak, Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkemizde bizim kadar iş dünyası ile esnaf ve sanatkarlarımızla toplumumuz her kesimiyle yakın ilişki içinde olan bir başka siyasi hareketin olduğunu da sanmıyorum.

'Mevzuat amca'dan hala kurtulmuş değiliz. Özellikle de bürokratik oligarşi 14-15 yıllık savaşını verdiğim en önemli konu. Dünyanın neresine giderseniz gidin ne yazık ki bu bürokratik oligarşi her yerde sorun olmaya devam ediyor.

Her yerde yüksek faizden şikayet var mı, var. Bunu dillendiren bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olarak hep gündemimde tuttum, hala da gündemimde. Gündemimde olmaya da devam edecek. Çünkü faizi, hep söylüyorum, çok açık net söylüyorum, yüksek faizi ben bir sömürü aracı olarak görüyorum. Burada kar amaçlı bir faiz mantığı yok, sömürü aracı olarak bir faiz mantığı var.

O karınca yazısıyla sözleşmeler var ya... Tabii o krediye mahkum olan girişimci ne yapıyor, geliyor altına imzayı atıyor. İçinde ne var ne yok, bundan haberi var mı, yok. Geri çağırma olduğu zaman, eli mahkum, elinde ne var ne yok, onu da vermek durumunda kalıyor. Bu anlayış tabii ki adil bir anlayış değil. Ama bunun da çözülmesi şart. Allah'ın izniyle bunu da çözeceğiz.

İKİ İLÇE, İL OLACAK

Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak, Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim.

''2023 TÜRKİYE'NİN ADETA BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK''

Türkiye'nin 2023 hedeflerini 2011 seçimlerinin ardından ilan ettik. Bu doğrultuda adım adım ilerliyoruz. Yıl sonuna kadar bütün bakan arkadaşlarımıza özellikle şunu kendilerinden isteyeceğim yol haritanızı 6 aylık olarak hazırlayın getirin diyeceğim. Bu yol haritasıyla birlikte 2019'un hazırlıklarını yoğun bir şekilde yürüteceğiz. 2023 Türkiye'nin adeta bir dönüm noktası olacak.

''BİR TEKLİFİM VAR...''

Bugün TOBB'un bu buluşmasında burada bir teklifim var çünkü buna hasretim o da şudur diyorum ki gelin şu yerli yüzde 100 üretimi olan otomobilimizi Türkiye Odalar ve Borsalar camiası içerisinden çıkartalım. TOBB kendi çatısı altından yüzde 100 yerli otomobili çıkartsın.

''MONTAJCILIK BU MİLLETE YAKIŞMIYOR''

15 senedir bu işi yapanlara hep teklif etmişimdir. Ne yapıyor montaj montaj montaj montajcılık bu millete yakışmıyor ya. Bir parçası şuradan gelsin bir parçası buradan gelsin.''

 

 


İlgili Konular Erdoğan TOBB 73. Olağan Genel Kurulu
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