Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:32, 24 Mayıs 2017 Çarşamba
Ortadoğu
14:20, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Esed rejiminin yaptığı 'Hola katliamı'nın üzerinden 5 yıl geçti
Esed rejiminin yaptığı 'Hola katliamı'nın üzerinden 5 yıl geçti

Rejim güçlerinin Suriye'nin Humus ilinin Hola bölgesinde 25 Mayıs 2012'de çoğu çocuk ve kadın 108 sivili katletmesinin kanlı izleri, öldürülen sivillerin boş evlerinin duvarlarında acı bir hatıra olarak duruyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin, Humus ilinin Hola bölgesinde 25 Mayıs 2012'de çoğu çocuk ve kadın 108 sivili katletmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Rejim ve destekçisi yabancı silahlı gruplar bölgeyi halen ablukada tutuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, rejim güçleri, 25 Mayıs 2012 tarihinde Hola'nın Taldu köyünde 34'ü kadın, 49'u çocuk olmak üzere 108 sivili katletmişti.

Esed rejiminin, 25 Mayıs 2012'de kolaylıkla kontrol altına alabileceği düşüncesiyle saldırıp katliam yaparak çıktığı Hola, beş yıldır rejim ablukasına direniyor.

Hola, iç savaşın başında muhaliflere destek vererek, Humus'un "devrimin başkenti" unvanını almasını sağlamıştı.

Hola'nın 2. büyük köyü Taldu'da katliamın kanlı izleri, öldürülen sivillerin boş evlerinin duvarlarında acı bir hatıra olarak duruyor.

"BÜTÜN AİLEMİ ÖLDÜRDÜLER"

Taldu köyünde katliamın son görgü tanığı olan ve bütün ailesini kaybeden Ali el- Seyyid, dehşet dolu anlara adeta geri dönerek yaşadıklarını anlattı.

Katliam esnasında 12 yaşında olan Seyyid, şunları söyledi:

"Rejim ve yabancı milisler, 2012'nin 25 Mayıs'ında evimizin kapısını şiddetle çaldı. Dışardan mezhepçi sloganlarla kapımıza vuruyorlardı. Kapıyı açmak zorunda kaldık.

Rejim güçleri üvey babamı ve abimi evden bir neden göstermeden dışarı çıkardı. Onlar tutuklanınca, annem kendini evden dışarı atarak serbest bırakılmalarına çalıştı. Askerler bu sefer anneme silah doğrultup içeri girmeye zorladı. Sonra annemi, üvey babamı ve kardeşimi taradılar. Ardından benim ve üç kardeşimin bulunduğu odaya girdiler. Rastgele ateş açmaya başladılar."

Seyyid, olay sırasında korkudan bayıldığını, kendisine kurşun isabet etmediğinden hayatta kalmayı başardığını söyledi.

Ailesini kaybettikten sonra koşarak amcasının evine sığındığını, olayın şokunu uzun süre atlatamadığını ve katliamı unutamadığını dile getiren Seyyid, yaşadıklarından sonra okul hayatının da sona erdiğini belirtti.

Hola bölgesindeki askeri muhaliflerden Mustafa Humsi, rejimin ve destekçilerinin Hola'da işledikleri suçun izlerini silmek için bölgeye yoğun saldırılar düzenlediğine dikkati çekti. 

Humsi, "Yaşanan yıkımlar ve duvarlardaki kan izleri, rejimin katliamlarının izi olarak kalacak." diye konuştu.



İlgili Konular Hola katliamı Esed rejimi Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Manchester'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltılar artıyor
Manchester'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltılar artıyor

Önceki gece İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanan terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alındı
Endonezya'da İslama hakaret eden validen istifa
Endonezya'da İslama hakaret eden validen istifa

İslam'a hakaret suçlamasıyla iki yıl hapis cezası alan Cakarta'nın Hristiyan valisi Basuki Tjahaja Purnama istifa etti
Mısır'da eski cumhurbaşkanı adayı Ali'ye gözaltı
Mısır'da eski cumhurbaşkanı adayı Ali'ye gözaltı

Eski cumhurbaşkanı adayı Ali, yüksek mahkemede "hakaret içerikli el hareketi" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
ABD'ye Yemen'de 'sivilleri katletti' suçlaması
ABD'ye Yemen'de 'sivilleri katletti' suçlaması

Yemen'in doğusundaki Marib vilayetinde düzenlenen ABD saldırısında "sivillere ait evlerin vurulduğu, ölenlerin El Kaide mensubu olmadığı" ileri sürüldü
Libya açıklarında 500 göçmen taşıyan tekne alabora oldu
Libya açıklarında 500 göçmen taşıyan tekne alabora oldu

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan geminin alabora olması nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti
Esed rejiminin yaptığı 'Hola katliamı'nın üzerinden 5 yıl geçti
Esed rejiminin yaptığı 'Hola katliamı'nın üzerinden 5 yıl geçti

Rejim güçlerinin Suriye'nin Humus ilinin Hola bölgesinde 25 Mayıs 2012'de çoğu çocuk ve kadın 108 sivili katletmesinin kanlı izleri, öldürülen sivillerin boş evlerinin duvarlarında acı bir hatıra olarak duruyor
Fransa'da OHAL 6 kez uzatılacak
Fransa'da OHAL 6. kez uzatılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, parlamentodan olağanüstü hal uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasını isteyecek
Trump Vatikan'da Papa ile görüştü
Trump Vatikan'da Papa ile görüştü

ABD Başkanı Trump, Vatikan'da Papa Franciscus ile görüştü
Mozambik'te çocuklar yerel dillerini konuşamıyor
Mozambik'te çocuklar yerel dillerini konuşamıyor

Mozambikli sosyolog Doç. Dr. Castiano, "Mozambik'te çocuklarımız yerel dillerini konuşamıyor. Okula gittiklerinde Portekizce öğreniyorlar ve kendi köklerini öğrenemiyorlar" dedi
İngiltere'de terör tehdidi seviyesi 'kritik' basamakta
İngiltere'de terör tehdidi seviyesi 'kritik' basamakta

İngiltere, ülkedeki terör tehdidi seviyesini en yüksek basamak olan "kritik"e çıkardı
Brezilya'da 272 kilogramlık dev zümrüt bulundu
Brezilya'da 272 kilogramlık dev zümrüt bulundu

Brezilya'daki bir madende 1,3 metre uzunluğunda, 272 kilogram ağırlığında zümrüt bulundu
Katar Emiri'nin 'hacker kurbanı' olduğu iddiası
Katar Emiri'nin 'hacker kurbanı' olduğu iddiası

Hükümet İletişim Dairesi Direktörü Sani, Katar Emiri Şeyh Temim'in medyaya yansıyan açıklamasının kaynağı olan sitenin hacklendiğini ve bu nedenle gerçek dışı ifadelere yer verildiğini duyurdu
Hollanda'da koalisyon krizi sürüyor
Hollanda'da koalisyon krizi sürüyor

Hollanda'da, hükümeti kurmakla görevlendirilen Schippers'e göre tek seçenek kalan dörtlü koalisyon hükümeti alternatifi, müzakereler başlamadan bitti
Uber'den 50 milyon dolarlık büyük hata
Uber'den 50 milyon dolarlık büyük hata

Uber'in muhasebe sisteminden kaynaklanan hata nedeniyle 2,5 yıldır New York sürücülerinden yapılan fazla kesintiler geri ödenecek. Muhasebe hatası Uber'e yaklaşık 50 milyon dolara mal olacak
Avustralya vatandaşlarına İngiltere'ye seyahat uyarısı
Avustralya vatandaşlarına İngiltere'ye seyahat uyarısı

İngiltere'nin terör tehdidi seviyesinin en yüksek basamak olan "kritik" düzeye yükseltmesinin ardından Avustralya, bu ülkeye gidecek vatandaşlarına uyarıda bulundu
Londra'daki Stansted Havalimanı'nda terör nedeniyle 1 gözaltı
Londra'daki Stansted Havalimanı'nda terör nedeniyle 1 gözaltı

İngiltere'den Türkiye'ye gitmeye hazırlanan bir kişinin terörle mücadele kanunu kapsamında başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi

Haberler

Esed rejimi muhabirinin BM'ye girişine yasak
Esed rejimi muhabirinin BM'ye girişine yasak

Esed rejimi yine çocukları vurdu
Esed rejimi yine çocukları vurdu

BM: Esed rejimi ve Rusya savaş suçu işledi
BM Esed rejimi ve Rusya savaş suçu işledi

Esed rejiminin Suriye’de ateşkes ihlalleri sürüyor
Esed rejiminin Suriye de ateşkes ihlalleri sürüyor

AB'den Türkiye'ye 'Suriye' övgüsü
AB'den Türkiye'ye 'Suriye' övgüsü

ABD'den PYD'ye iki büyük askeri sevkiyat | VİDEO
ABD'den PYD'ye iki büyük askeri sevkiyat VİDEO

Rejim cezaevlerinde mahkumlar ölümü kurtuluş olarak görüyor
Rejim cezaevlerinde mahkumlar ölümü kurtuluş olarak görüyor

Suriye'de bin 100 çocuk sünnet ettirildi
Suriye'de bin 100 çocuk sünnet ettirildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 