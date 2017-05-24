Esed rejiminin yaptığı 'Hola katliamı'nın üzerinden 5 yıl geçti

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin, Humus ilinin Hola bölgesinde 25 Mayıs 2012'de çoğu çocuk ve kadın 108 sivili katletmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Rejim ve destekçisi yabancı silahlı gruplar bölgeyi halen ablukada tutuyor.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, rejim güçleri, 25 Mayıs 2012 tarihinde Hola'nın Taldu köyünde 34'ü kadın, 49'u çocuk olmak üzere 108 sivili katletmişti.
Esed rejiminin, 25 Mayıs 2012'de kolaylıkla kontrol altına alabileceği düşüncesiyle saldırıp katliam yaparak çıktığı Hola, beş yıldır rejim ablukasına direniyor.
Hola, iç savaşın başında muhaliflere destek vererek, Humus'un "devrimin başkenti" unvanını almasını sağlamıştı.
Hola'nın 2. büyük köyü Taldu'da katliamın kanlı izleri, öldürülen sivillerin boş evlerinin duvarlarında acı bir hatıra olarak duruyor.
Taldu köyünde katliamın son görgü tanığı olan ve bütün ailesini kaybeden Ali el- Seyyid, dehşet dolu anlara adeta geri dönerek yaşadıklarını anlattı.
Katliam esnasında 12 yaşında olan Seyyid, şunları söyledi:
"Rejim ve yabancı milisler, 2012'nin 25 Mayıs'ında evimizin kapısını şiddetle çaldı. Dışardan mezhepçi sloganlarla kapımıza vuruyorlardı. Kapıyı açmak zorunda kaldık.
Rejim güçleri üvey babamı ve abimi evden bir neden göstermeden dışarı çıkardı. Onlar tutuklanınca, annem kendini evden dışarı atarak serbest bırakılmalarına çalıştı. Askerler bu sefer anneme silah doğrultup içeri girmeye zorladı. Sonra annemi, üvey babamı ve kardeşimi taradılar. Ardından benim ve üç kardeşimin bulunduğu odaya girdiler. Rastgele ateş açmaya başladılar."
Seyyid, olay sırasında korkudan bayıldığını, kendisine kurşun isabet etmediğinden hayatta kalmayı başardığını söyledi.
Ailesini kaybettikten sonra koşarak amcasının evine sığındığını, olayın şokunu uzun süre atlatamadığını ve katliamı unutamadığını dile getiren Seyyid, yaşadıklarından sonra okul hayatının da sona erdiğini belirtti.
Hola bölgesindeki askeri muhaliflerden Mustafa Humsi, rejimin ve destekçilerinin Hola'da işledikleri suçun izlerini silmek için bölgeye yoğun saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.
Humsi, "Yaşanan yıkımlar ve duvarlardaki kan izleri, rejimin katliamlarının izi olarak kalacak." diye konuştu.
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Rejim güçlerinin Suriye'nin Humus ilinin Hola bölgesinde 25 Mayıs 2012'de çoğu çocuk ve kadın 108 sivili katletmesinin kanlı izleri, öldürülen sivillerin boş evlerinin duvarlarında acı bir hatıra olarak duruyor
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