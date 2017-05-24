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Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde uygulanacak olan pide fiyatı ülke genelinde azami 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, pide ve ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Pidenin kilogram fiyatının Türkiye genelinde 2015 ve 2016'da azami 6 lira olarak uygulandığını hatırlatan Balcı, bu sene ramazanda pide fiyatının yüzde 10 artışla azami 6 lira 60 kuruş olduğunu ifade etti.

Balcı, Ankara'da geçen yıl 250 gram pide 1,5 liradan satılırken, bu ramazanda 300 gram pide fiyatının 2 lira olarak belirlendiğini ifade ederek, "Böylelikle Ankara'daki pidede 50 gram büyüme söz konusu. Bu diğer illerde farklılık gösterebilir. Daha düşük olabilir veya 300 gram değil 450 gramı 3 lira olabilir. Bölgenin özelliğine ve tüketicilerin tüketim alışkanlığına göre değişebilir ama Türkiye'nin hiçbir yerinde pidenin kilogram fiyatı 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacak." diye konuştu. 

Bu artışı maliyetlerinin yükselmesinden dolayı yaptıklarını dile getiren Balcı, fırıncı esnafı kazanamazsa, ilk etapta ürünün kalitesinden sonrasında da sağlıklı üretimden mahrum kalınacağını belirtti. İstanbul'da da azami uygulanacak fiyatın 6,6 liranın üzerinde olamayacağını dile getiren Balcı, gramajın da ilçelere göre değişebileceğini söyledi. 

Balcı, 2002 yılından bugüne kadar ekmekteki fiyat artışının enflasyonun altında kaldığına dikkati çekerek, işletme giderleri ve maliyetlerinin artmasına rağmen ekmek fiyatlarının değişmediğini söyledi.



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