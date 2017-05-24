14:28, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Libya açıklarında 500 göçmen taşıyan tekne alabora oldu



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Libya açıklarında göçmenleri taşıyan geminin alabora olması nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İtalya sahil güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamada, yaklaşık 500 göçmeni taşıyan bir tekneinn Libya açıklarında alabora olduğu kaydedildi. Teknenin ya göçmenlerin tek yönlü yüklenmesi ya da dalga çarpması sonucu battığının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, alabora sonucu 200 kişinin suya düştüğü, göçmenlerin çoğunun kurtarıldığı ancak ilk belirlemelere göre en az 20 göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, yardım için bölgeye teknelerinin sevk edildiği aktarıldı.

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