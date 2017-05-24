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14:38, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

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ABD'ye Yemen'de 'sivilleri katletti' suçlaması
ABD'ye Yemen'de 'sivilleri katletti' suçlaması
Foto: Arşiv

Yemen'in doğusundaki Marib vilayetinde düzenlenen ABD saldırısında "sivillere ait evlerin vurulduğu, ölenlerin El Kaide mensubu olmadığı" ileri sürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'in doğusundaki Marib vilayetinde düzenlenen ABD saldırısında "sivillere ait evlerin vurulduğu, ölenlerin El Kaide mensubu olmadığı" ileri sürüldü.

Marib'teki aşiret liderlerinden Abdurrahman el-Azel el-Muradi, ABD'ye ait olduğu düşünülen uçakların kentin güneyindeki El-Cube ilçesine bağlı El-Hasle bölgesine düzenlediği saldırının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Biz El Kaide değiliz. Aksine onlara karşıyız ve aşırılık yanlısı fikirlerine yönelik uyarılarda bulunuyoruz. Onları çağın Haricileri olarak görüyoruz. " ifadesini kullandı.

Aşiretinin meşru hükümet güçleri ile aynı safta savaştığını belirten Muradi'nin ABD'yi hedef aldığı açıklamasında, "Evlerinde otururken ölen kadın, çocuk ve yaşlıların günahı ne?" denildi.

Muradi, aşiretinden El Kaide'ye katılan sadece 2 genç olduğunu, bunlardan birinin daha önce düzenlenen ABD saldırısında öldüğünü, diğerinin ise aşiret tarafından El Kaide'yi ve kenti terk etmeye zorlandığını ifade etti.

Yemenli aşiret lideri, gece yarısı yoğun bir bombardıman sesiyle uyandıklarını, daha sonra indirme operasyonu gerçekleştiğini, saldırıda kadın, çocuk ve yaşlıların öldüğünü, çok sayıda evin de yerle bir olduğunu aktardı.



İlgili Konular ABD Yemen
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