Mısır'da eski cumhurbaşkanı adayı Ali'ye gözaltı

Mısır'da eski cumhurbaşkanı adayı avukat Halid Ali'nin, mahkemede "hakaret içerikli el hareketi yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Savunma Heyeti Üyesi Enes Seyyid yaptığı açıklamada, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçişini sağlayan antlaşmanın iptal kararı sonrası Ali'nin yüksek mahkemede "hakaret içerikli el hareketi" yaptığının iddia edildiğini söyledi.
Müvekkilinin suçlamayı reddettiğini belirten Seyyid, savcılığın iddia konusu olaya ilişkin video kayıtlarının sunulmasını istediğini aktardı.
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