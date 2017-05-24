14:45, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Mısır'da eski cumhurbaşkanı adayı Ali'ye gözaltı





Eski cumhurbaşkanı adayı Ali, yüksek mahkemede "hakaret içerikli el hareketi" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'da eski cumhurbaşkanı adayı avukat Halid Ali'nin, mahkemede "hakaret içerikli el hareketi yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Savunma Heyeti Üyesi Enes Seyyid yaptığı açıklamada, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçişini sağlayan antlaşmanın iptal kararı sonrası Ali'nin yüksek mahkemede "hakaret içerikli el hareketi" yaptığının iddia edildiğini söyledi. Müvekkilinin suçlamayı reddettiğini belirten Seyyid, savcılığın iddia konusu olaya ilişkin video kayıtlarının sunulmasını istediğini aktardı.

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