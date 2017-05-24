14:57, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Endonezya'da İslama hakaret eden validen istifa





İslam'a hakaret suçlamasıyla iki yıl hapis cezası alan Cakarta'nın Hristiyan valisi Basuki Tjahaja Purnama istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İslam'a hakaret suçlamasıyla iki yıl hapis cezası alan Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın "Ahok" lakabıyla tanınan Hristiyan valisi Basuki Tjahaja Purnama'nın istifa ettiği bildirildi. Endonezya İçişleri Bakanı Tjahjo Kumolo, Purnama'nın Devlet Başkanı Widodo'ya istifa mektubunu gönderdiğini, gerekli işlemlerin derhal başlatılacağını açıkladı. YARDIMCISI YENİ VALİ OLACAK Kumolo, "En kısa sürede işlemler başlatılacak. Purnama'nın istifa işlemleri tamamlandıktan sonra yardımcısı Djarot Saiful Hidayat valilik makamına gelecek." diye konuştu. Purnama, İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle iki yıl hapse mahkum edilirken, eşi Veronica Tan, mahkemenin kararını temyize götürmekten vazgeçtiklerini söylemişti. Endonezya'da yaklaşık beş ay süren davanın 9 Mayıs'taki karar duruşmasında, Purnama'ya İslam'a hakaretten iki yıl hapis cezası verildiğinin açıklanmasının ardından valinin avukatları, mahkeme kararının temyize götürüleceği ifade etmişti. NE DEMİŞTİ? Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, geçen yıl eylül ayında yaptığı bir konuşmada Maide Suresi'nin 51. ayetine ilişkin yorumunda İslam'a hakaret etmekle suçlanmıştı. Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak, halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." demişti.

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