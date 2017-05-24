15:20, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Manchester'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltılar artıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Manchester polisinden yapılan açıklamada, Manchester Arena konser salonunda yaşanan saldırının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, olayla bağlantılı olarak Güney Manchester bölgesinde 3 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Aynı soruşturma kapsamında dün de yine Güney Manchester'da 23 yaşındaki bir erkek gözaltına alınmıştı.

İngiltere Ulusal Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley, soruşturmanın ve operasyonların hızlı ve etkili şekilde devam ettiğini söyledi.

Rowley, yetkililerin halen saldırganın tek başına mı yoksa bir grubun parçası olarak mı eylemi gerçekleştirdiğini tespit etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Manchester Arena konser salonunda önceki gece ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda yaşanan bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, adını Salman Abedi olarak açıkladığı saldırganın da patlama sırasında öldüğünü bildirmişti.