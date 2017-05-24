19:40, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Fransa'da terörle mücadelede yeni önlemler

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir terör saldırısı karşısında gerekli önlemleri yarım saat içerisinde alabilecek ve 50 ile 60 kişiden oluşacak bir "eylem gücü" kurulmasına karar verdi.

Fransa'da Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında Elysee Sarayı'nda toplandı.

Hükümet Sözcüsü Christophe Castaner, toplantı sonunda yeni kurulacak "eylem gücü" konusunda basına bilgi verdi.

Castaner, "Cumhurbaşkanı Macron'a doğrudan bağlı olarak çalışacak, terör saldırısı karşısında gerekli önlemleri yarım saat içerisinde alabilecek, 50 ile 60 kişi arasında kişinin görev alacağı bir eylem gücü oluşturulmasına karar verildi." dedi.

Eylem gücüne tayin edilecek kişilerin, gece ve gündüz çalışarak, üst düzey yetkililerle istişare içerisinde terörle mücadele konusunda gerekli tüm bilgileri toplayacaklarını ifade eden Castener, 7 Haziran'a kadar oluşturulacak yeni oluşum ile terör saldırılarına karşı istihbarat bilgilerinin de tek elden, daha çabuk ve düzenli bir şekilde toplanmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

İngiltere'deki terör saldırılarının ardından Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında Elysee Sarayı'nda bu sabah toplanmıştı.

Ülkede olağanüstü hal uygulamasının uzatılması görüşü benimsenen toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, Parlamentoya, 15 Temmuz'da sona erecek olağanüstü hal uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasını ve ayrıca gelecek haftalarda terörle mücadele yasasının güçlendirilmesi için bir tasarı hazırlanmasını talep edecek." ifadesi kullanılmıştı.

Paris'te 13 Kasım 2015'de 6 farklı noktaya düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağanüstü hal uygulaması ilan edilmişti.

Nice kentinde geçen yıl 14 Temmuz'da düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısının ardından, sonlandırılması düşünülen olağanüstü hal uygulamasının yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

Uygulama son olarak geçen yıl 14 Aralık'ta 5. kez uzatılmıştı.