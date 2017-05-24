20:19, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Londra'da önemli binaları silahlı askerler koruyacak | FOTO





İngiltere'nin başkenti Londra’da terör tehdidinin kritik seviyeye çıkarılması sonrası silahlı askeri personel İngiliz Parlamentosu, Başbakanlık Ofisi ve Buckingham Sarayı’nda nöbet ve devriye görevine başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra’da terör tehdidinin kritik seviyeye çıkarılması sonrası silahlı askeri personel, İngiliz Parlamentosu, Başbakanlık Ofisi ve Buckingham Sarayı’nda nöbet ve devriye görevine başladı. Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkins, Manchester Arena konser salonundaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler arasında görev başında olmayan bir kadın polis memurunun da bulunduğunu açıkladı. OPERASYONLAR SÜRÜYOR Hopkins, saldırının faili Salman Abedi’yle bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonların devam ettiğini bildirdi. Hopkins, terör tehdit seviyesinin en yüksek basamak olan “kritik”e çıkarılmasıyla birlikte silahlı askeri personelin polis emrinde kullanmasına başlandığını, ancak Manchester şehir merkezinde bu uygulamaya başvurulmayacağını kaydetti. Polis saldırganın komşularının bilgisine başvurdu Öte yandan, polis Abedi’nin kentin güneyindeki Elsmore Road’daki evinde incelemelerine devam etti. Görevliler Abedi’nin komşularından da bilgi aldı. ASKERLER NÖBETE BAŞLADI Öte yandan başkent Londra’da terör tehdidinin kritik seviyeye çıkarılması sonrası silahlı askeri personel İngiliz Parlamentosu, Başbakanlık Ofisi ve Buckingham Sarayı’nda nöbet ve devriye görevine başladı. Başbakanlık ofisi ile bazı bakanlıkların da yer aldığı Whitehall Caddesi trafiğe kapatıldı. İngiltere'de iç istihbarat servisi MI5'ın bünyesindeki Ortak Terör Analiz Merkezi (JTAC), terör tehdit seviyesini dün akşam "ciddi"den "kritik"e yükseltmişti. "Kritik" seviye, İngiltere'deki terör tehdit seviyeleri skalasındaki en yüksek basamağı teşkil ediyor. Manchester Arena konser salonunda önceki gece ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda yaşanan bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, eylemi gerçekleştiren Abedi’nin de patlama sırasında öldüğünü bildirmişti.

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