20:51, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Somali'de restorana bombalı saldırı: 5 ölü





Somali'nin Başkenti Mogadişu'daki bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir restoran yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Mogadişu Belediyesi sözcüsü Abdulfettah Halani, düzenlediği basın toplantısında, intihar eylemcisi tarafından kullanılan bomba yüklü aracın Uluslararası Mogadişu Limanı yakınlarında yer alan bir restoranı hedef aldığını söyledi. Saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığını belirten Halani, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu kaydetti. Bombalı saldırıda hedef alınan restoranın polisler ve sivillerin sık sık geldiği bir mekan olduğu ifade ediliyor.

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