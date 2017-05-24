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21:43, 24 Mayıs 2017 Çarşamba
Afrika
20:51, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

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Somali'de restorana bombalı saldırı: 5 ölü
Somali'de restorana bombalı saldırı: 5 ölü

Somali'nin Başkenti Mogadişu'daki bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir restoran yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mogadişu Belediyesi sözcüsü Abdulfettah Halani, düzenlediği basın toplantısında, intihar eylemcisi tarafından kullanılan bomba yüklü aracın Uluslararası Mogadişu Limanı yakınlarında yer alan bir restoranı hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığını belirten Halani, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Bombalı saldırıda hedef alınan restoranın polisler ve sivillerin sık sık geldiği bir mekan olduğu ifade ediliyor.



İlgili Konular Mogadişu somali
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