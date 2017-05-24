21:05, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

'Afet Risk Azaltma Küresel Platformu' Meksika'da başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Doğal ve insan kaynaklı afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının azaltılması için uluslararası strateji ve araçların uygulanıp değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen "2017 Afet Risk Azaltma Küresel Platformu" Meksika'nın Cancun kentinde başladı.

Bir otelde düzenlenen açılış törenine çok sayıda hükümet, uluslararası organizasyon ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Törende Türkiye'den AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer ve beraberindeki heyet de bulundu.

Türkiye, forumda Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu'nun dönem başkanı olarak yer alıyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES), Afete Hazır Türkiye gibi pek çok örnek projesini dünya ile paylaşmak üzere geniş bir heyetle platformda bulunuyor.

AFAD ayrıca, tarihte ilk kez İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'nin kazanımlarını ve dünyanın en büyük ikinci insani yardım donörü ve en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi olan Türkiye'nin deneyimlerini aktaracak.

Forumda, liderler oturumu, genel oturumlar, özel oturumlar, çalışma oturumları, yan etkinlikler, kısa konuşma sunumları ve sergilerin yer alacağı çeşitli etkinlikler yapılacak.

Sendai Çerçevesi'nin uygulanması ile ilgili, ulusal ve yerel afet risk azaltma stratejileri ve bunların iklim değişikliği ve kalkınma planları ile uyumu, iyi ülke örneklerinin paylaşılması, yararlı ve etkin iyileştirme ve yeniden yapılanma faaliyetleri, etkin afet risk yönetimi, afet hazırlıkları ve etkili afet müdahale, özel sektörün özellikle kritik altyapılar için afet sonrası daha iyisini inşa etmede alacağı roller forum kapsamındaki toplantılarda ele alınacak diğer konular olacak.

Ayrıca yerel yönetimlerin afet risklerinin azaltılmasındaki katkıları ve imar planlarında risk azaltılması yaklaşımları, ekosistemlerin korunması, yönetimi ve dirençli tarım, kültürel mirasın korunması, risk sigortalaması, afet bilgi altyapısı ve veritabanları, çoklu tehlike erken uyarı sistemleri ve toplumsal direnç gibi birçok konu da toplantılarda tartışılacak.

Küresel Platform süresince düzenlenecek genel oturumlarda ise hükümetler, paydaş gruplar, BM kuruluşları, özel sektör, afet risk azaltma ulusal platformları ve bölgesel kuruluşlar etkinliğe katkı sağlayacak.

Başarılı örneklerin diğer ülkeler tarafından benimsenmesini desteklemek üzere Sendai Çerçevesi'nin uygulanmasında ülke deneyimleri, örnek olaylar ve başarı hikayelerine öncelik verilecek.

TÜRKİYE'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DE ADAY

Küresel Platformda ayrıca afet risklerinin azaltılmasıyla ilgili yapılan aktif çalışmalar için bireysel ve kurumsal ödüller verilecek.

Türkiye adına TOKİ'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm, yenileme ve kaliteli evler üretmeyle ilgili projeler AFAD tarafından aday gösterildi.

Öte yandan Platformdaki stant alanında AFAD'ın yaptığı çalışmalara ilişkin kitap, doküman dağıtılacak ve video gösterimi gerçekleştirilecek.