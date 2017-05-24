Şırnak'taki PKK operasyonunda 1 polis şehit, 2 polis yaralı

'Türkiye, Somali'yi yeniden inşa ediyor'

Somali İnsani Yardım ve Afet İşleri Bakanı Ahmed, "Türkler hem insani yardımda bulunuyor hem de gelişmemiz, kalkınmamız için yardım ediyor. Yani Somali'yi yeniden inşa ediyor." dedi