Şırnak'taki PKK operasyonunda 1 polis şehit, 2 polis yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde süren operasyonda 1 özel harekat polisinin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.
Yaralı polisler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Terör örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.
Federal Meclis Başkan Vekili Roth ve beraberindeki milletvekili heyetinin Türkiye ziyaretine olumsuz cevap verildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonda, 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı
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