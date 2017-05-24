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Şırnak'taki PKK operasyonunda 1 polis şehit, 2 polis yaralı
Şırnak'taki PKK operasyonunda 1 polis şehit, 2 polis yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonda, 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde süren operasyonda 1 özel harekat polisinin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Yaralı polisler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Terör örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.



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