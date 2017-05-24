21:21, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Alman milletvekillerinin Türkiye ziyareti iptal

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Alman milletvekillerinin yarın başlaması öngörülen Türkiye ziyareti iptal edildi.

Türkiye'yi ziyaret edecekleri açıklanan aralarında Yeşiller Partili Federal Meclis Başkan Vekili Claudia Roth'un da aralarında bulunduğu Alman milletvekili heyetinin ziyaretinin iptal edildiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu aşamada ziyaretin yapılmamasının daha doğru olacağı değerlendirmesinden hareketle talep edilen randevulara olumsuz yanıt verildiği kaydedildi.

Yeşiller Partili Federal Meclis Başkan Vekili Roth ve Sosyal Demokrat Partili Annen, konuyla ilgili başkent Berlin'de düzenledikleri basın toplantısında, Türk Dışişleri Bakanlığından kendilerine dün "mevcut şartlar altında Türkiye'de siyasi görüşmeler yapmalarının uygun görülmediğinin" bildirildiğini söyledi.

Alman askerlerinin yurt dışında görev yapabilmeleri konusunda karar veren Federal Meclisin milletvekillerinin kendi askerlerini her ülkede özgürce ziyaret edebilmesi gerektiğini savunan Roth, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den, NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bunun mümkün kılınabilmesi için görüşmesini istediklerini ifade etti.

"TÜRKİYE İLE YENİ DİYALOG İMKANLARINI ARAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer ise Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, pazartesi akşamı iki ülke dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında yapılan telefon görüşmesi sonrasında Alman milletvekillerinin ziyaretine izin verilmeyeceğinin kendilerine iletildiğini söyledi.

Schaefer, "Türkiye ile iş birliğine ihtiyaç duydukları için bu kararı dikkate almakla yetindiklerini, Türkiye ile yeni diyalog imkanlarını aramayı sürdüreceklerini" kaydetti.