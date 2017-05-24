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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.15'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.15'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Brüksel Abelag Havalimanı'nda Belçika Devlet Protokol Müdür Yardımcısı Alain van Gucht, Türkiye NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, Türkiye Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hakan Olcay, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, NATO nezdinde Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Koramiral Serdar Dülger ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Brüksel'e gitti.

Erdoğan, bu akşam Steigenberger Otel'de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) heyetini kabul edecek.



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