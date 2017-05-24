22:07, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Brüksel'de Trump'a büyük protesto | FOTO





ABD Başkanı Trump’ın daha önce "Cehennem çukuru" ifadesini kullandığı Brüksel’e gelişi binlerce kişi tarafından protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak, AB liderleriyle ve Belçikalı yetkililerle görüşmek üzere daha önce "Cehennem çukuru" ifadesini kullandığı Brüksel’e gelmesi protesto edildi. Belçika'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) ve sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, Trump karşıtı gösteri için NATO ve çeşitli Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel’in Kuzey Tren İstasyonu önünde buluştu. "TRUMP'I DURDURUN" Protestocular, üzerinde "Trump’ı durdurun", "Küçük ellerini haklarımdan uzak tut", "İklim değişikliği yalan değil", "Cehennem çukurumuzdan uzak dur" yazılı döviz, pankart ve flamalar açtı. ABD Başkanı Trump aleyhinde sloganlar atan grup, şehrin merkezindeki Borsa Meydanı'na kadar yürüdü. Belçika polisi, yaklaşık 3 saat süren protesto nedeniyle çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

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