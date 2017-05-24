22:10, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Kongo'da 400 bin çocuk açlık tehdidi altında





Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada ülkede geçen ağustos ayından bu yana yaşanan şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 400 bin çocuğun açlık tehdidi altında olduğu belirtildi. Kasai bölgesindeki siyasi krizin sağlık programlarının uygulanmasını zorlaştırdığına işaret edilen açıklamada, çocukların yeterli beslenme koşullarına sahip olmadıkları bilgisine yer verildi. "YÜZ BİNLERCE ÇOCUĞUN HAYATI TEHLİKEYE GİREBİLİR" UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier, "Kriz karşısında ülkede en savunmasız durumda olanlar arasında çocuklar yer alıyor. Sağlık hizmeti, beslenme ve içme suyu ihtiyacı karşılanmadığı takdirde yüz binlerce çocuğun hayatı tehlikeye girebilir." ifadelerini kullandı. UNICEF verilerine göre krizin Kasai bölgesinde verdiği zararı karşılamak için 40,2 milyon dolarlık bir bütçe gerekiyor.

İlgili Konular UNICEF kongo

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.