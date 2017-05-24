81 İlde eş zamanlı 'Güven Huzur-6' operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince geniş çaplı "Türkiye Güven Huzur-6" operasyonu başlatıldı.
Uygulamaya asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucu ile mücadele birimleri, deniz ve hava unsurları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 12 bin 965 ekipte görevli 44 bin 694 Emniyet, 26 bin 342 Jandarma ve 495 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 71 bin 531 personel ile 341 dedektör polis köpeği katılıyor.
Şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 6 bin 238 hassas noktada, şüpheli kişi ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılıyor.
Operasyonun başladığı saatlerde, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Ali Çardakçı ve Sahil Güvenlik Komutan Vekili Albay Ahmet Kendir, uygulamaları Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı bağlantılarla anlık takip etti.
Toplantıda, Diyarbakır, Antalya, Mersin, Tunceli, Afyonkarahisar ve Şırnak başta olmak üzere çeşitli illerde oluşturulan uygulama noktalarında görevli personele canlı bağlanılarak, son duruma ilişkin bilgi alındı.
Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz ile daire başkanları da katıldı.
Türkiye genelinde, 12 bin 965 ekipte görevli 71 bin 531 personelin katılımıyla, 6 bin 238 hassas noktada "Türkiye Güven Huzur-6" operasyonu gerçekleştiriliyor
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