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Avrupa
Güncelleme: 01:13, 25 Mayıs 2017 Perşembe

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Kanada'da Ramazan ve Kurban Bayramı için özel pul
Kanada'da Ramazan ve Kurban Bayramı için özel pul

Kanada Posta İdaresi, Ramazan ve Kurban Bayramı için özel olarak pul bastı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kanada Posta İdaresi'nden (Canadapost) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan ramazan ayı sonrası kutlanacak bayramı da içine alan pul programına ilişkin bilgi verildi.

Ülkede 1 milyondan fazla kişinin İslam dinine mensup olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu kişiler, gururla bu ülkenin çeşitliliğini ve demokratik özgürlüklerini benimsiyorlar. Müslümanlar, ülkenin en dikkat çekici ve en hızlı büyüyen dini gruplardan biridir." ifadesine yer verildi.

Kanada'daki Müslümanların, en önemli iki bayramlarının birinin Ramazan, diğerinin de Kurban Bayramı olduğu anımsatılan açıklamada, "Kanada Posta İdaresi, bugün Montréal ve Toronto'daki Müslüman cemaatlerin üyeleri ile birlikte bu iki bayrama dair pul bastı." bilgisi paylaşıldı.

Dini hatıra pul programına, Hinduların Diwali, Yahudilerin Hanuka ve Hıristiyanların Noel kutlamalarının da dahil olduğu vurgulanan açıklamada, Ramazan Bayramı için hazırlanan pulların 26 Haziran, Kurban Bayramı için hazırlananların da 2 Eylül’den itibaren kullanıma sunulacağı bildirildi.

Ramazan ve Kurban Bayramları için basılan pulların üzerinde Arapça hat ile Eid Mubarak (Bayramınız mübarek olsun) yazıyor.



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