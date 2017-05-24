Kanada'da Ramazan ve Kurban Bayramı için özel pul

Kanada Posta İdaresi'nden (Canadapost) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan ramazan ayı sonrası kutlanacak bayramı da içine alan pul programına ilişkin bilgi verildi.
Ülkede 1 milyondan fazla kişinin İslam dinine mensup olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu kişiler, gururla bu ülkenin çeşitliliğini ve demokratik özgürlüklerini benimsiyorlar. Müslümanlar, ülkenin en dikkat çekici ve en hızlı büyüyen dini gruplardan biridir." ifadesine yer verildi.
Kanada'daki Müslümanların, en önemli iki bayramlarının birinin Ramazan, diğerinin de Kurban Bayramı olduğu anımsatılan açıklamada, "Kanada Posta İdaresi, bugün Montréal ve Toronto'daki Müslüman cemaatlerin üyeleri ile birlikte bu iki bayrama dair pul bastı." bilgisi paylaşıldı.
Dini hatıra pul programına, Hinduların Diwali, Yahudilerin Hanuka ve Hıristiyanların Noel kutlamalarının da dahil olduğu vurgulanan açıklamada, Ramazan Bayramı için hazırlanan pulların 26 Haziran, Kurban Bayramı için hazırlananların da 2 Eylül’den itibaren kullanıma sunulacağı bildirildi.
Ramazan ve Kurban Bayramları için basılan pulların üzerinde Arapça hat ile Eid Mubarak (Bayramınız mübarek olsun) yazıyor.
ABD’nin, Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nün vurulması sırasında havadaki ve karadaki unsurları korumak üzere beşinci nesil hayalet özelliğine sahip F-22 Raptor uçaklarını kullandığı bildirildi.
Kanada Posta İdaresi, Ramazan ve Kurban Bayramı için özel olarak pul bastı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi
ABD Başkanı Trump’ın daha önce "Cehennem çukuru" ifadesini kullandığı Brüksel’e gelişi binlerce kişi tarafından protesto edildi
Somali'nin Başkenti Mogadişu'daki bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
İngiltere'nin başkenti Londra’da terör tehdidinin kritik seviyeye çıkarılması sonrası silahlı askeri personel İngiliz Parlamentosu, Başbakanlık Ofisi ve Buckingham Sarayı’nda nöbet ve devriye görevine başladı
Cumhurbaşkanı Macron, bir terör saldırısı karşısında gerekli önlemleri yarım saat içerisinde alabilecek bir "eylem gücü" kurulmasını kararlaştırdı
Önceki gece İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanan terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alındı
İslam'a hakaret suçlamasıyla iki yıl hapis cezası alan Cakarta'nın Hristiyan valisi Basuki Tjahaja Purnama istifa etti
Eski cumhurbaşkanı adayı Ali, yüksek mahkemede "hakaret içerikli el hareketi" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
Yemen'in doğusundaki Marib vilayetinde düzenlenen ABD saldırısında "sivillere ait evlerin vurulduğu, ölenlerin El Kaide mensubu olmadığı" ileri sürüldü
Libya açıklarında göçmenleri taşıyan geminin alabora olması nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti
Rejim güçlerinin Suriye'nin Humus ilinin Hola bölgesinde 25 Mayıs 2012'de çoğu çocuk ve kadın 108 sivili katletmesinin kanlı izleri, öldürülen sivillerin boş evlerinin duvarlarında acı bir hatıra olarak duruyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, parlamentodan olağanüstü hal uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasını isteyecek
Mozambikli sosyolog Doç. Dr. Castiano, "Mozambik'te çocuklarımız yerel dillerini konuşamıyor. Okula gittiklerinde Portekizce öğreniyorlar ve kendi köklerini öğrenemiyorlar" dedi