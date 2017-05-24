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06:17, 25 Mayıs 2017 Perşembe
Avrupa
Güncelleme: 04:30, 25 Mayıs 2017 Perşembe

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Polonya'dan AB'nin sığınmacı politikasına eleştiri
Polonya'dan AB'nin sığınmacı politikasına eleştiri

Başbakan Szydlo, "Polonya, Brüksel elitlerinin çılgınlığına kapılmayacak" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacı politikalarına karşı olduğunu yineledi.

Başbakan Szydlo, parlamentoda Savunma Bakanı Antoni Macierewicz hakkında muhalefetin sunduğu güvenoyu oylaması öncesi konuşma yaptı.

Savunma Bakanı Macierewicz'i öven Szydlo, bakanın terör dahil tüm tehditlere karşı koyabilen bir ordu istediğini aktardı.

Güvenlik gerekçesiyle, hükümet olarak AB'nin Polonya için belirlediği sığınmacı kotasını reddettiklerinin altını çizen Szydlo, "Polonya, Brüksel elitlerini çılgınlığına kapılmayacak." diye konuştu.

Szydlo, Manchester'da aralarında Polonyalı bir çiftin de öldüğü terör saldırısı hakkında da "Nereye gidiyorsun Avrupa? Doğrul ve uyuşukluktan kurtul, yoksa her gün çocuklarına ağlamaya edeceksin." yorumunu yaptı.



İlgili Konular AB Polonya AB'nin sığınmacı politikası
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Avrupa Haberleri
Polonya'dan AB'nin sığınmacı politikasına eleştiri
Polonya'dan AB'nin sığınmacı politikasına eleştiri

Başbakan Szydlo, "Polonya, Brüksel elitlerinin çılgınlığına kapılmayacak" dedi
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