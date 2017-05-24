Polonya'dan AB'nin sığınmacı politikasına eleştiri

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacı politikalarına karşı olduğunu yineledi.
Başbakan Szydlo, parlamentoda Savunma Bakanı Antoni Macierewicz hakkında muhalefetin sunduğu güvenoyu oylaması öncesi konuşma yaptı.
Savunma Bakanı Macierewicz'i öven Szydlo, bakanın terör dahil tüm tehditlere karşı koyabilen bir ordu istediğini aktardı.
Güvenlik gerekçesiyle, hükümet olarak AB'nin Polonya için belirlediği sığınmacı kotasını reddettiklerinin altını çizen Szydlo, "Polonya, Brüksel elitlerini çılgınlığına kapılmayacak." diye konuştu.
Szydlo, Manchester'da aralarında Polonyalı bir çiftin de öldüğü terör saldırısı hakkında da "Nereye gidiyorsun Avrupa? Doğrul ve uyuşukluktan kurtul, yoksa her gün çocuklarına ağlamaya edeceksin." yorumunu yaptı.
Başbakan Szydlo, "Polonya, Brüksel elitlerinin çılgınlığına kapılmayacak" dedi
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