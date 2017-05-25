09:30, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Wiltcher’s Steigenberger Otel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.

- AB Konseyinin yeni binasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelecek Erdoğan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile görüşecek.

- Erdoğan, yeni NATO karargah binasında devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenecek resepsiyona katılacak, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

- Belçika Kralı Phillipe'in yeni karargaha gelişi ve liderlerle el sıkışmasına katılacak Erdoğan, Vaşington Andlaşması’nın V. Maddesi-11 Eylül ve Berlin Duvarı anıtlarının liderler huzurunda açılışı ile aile fotoğrafı çekimine, devir teslim törenine ve çalışma yemeğine iştirak edecek.

- Erdoğan, Brüksel Abelag Havalimanı’ndan İstanbul Atatürk Havalimanı’na hareket edecek.

2- Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumunca düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İdarenin Denetim Mekanizmalarının İncelenmesi Çalıştayı"na katılacak.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile görüşecek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i parti genel merkezinde ziyaret edecek.

- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.

5- TÜİK, bu yıla ilişkin Bitkisel Üretim 1. Tahmini'ni açıklayacak.

6- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı Belçika'da gerçekleştirilecek.

- NATO'nun yeni karargahına taşınması dolayısıyla düzenlenen toplantıda liderler, terörle mücadele ve savunma harcamalarının artırılmasını ele alacak.

7- ABD Başkanı Donald Trump, Belçika'da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.

8- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek.

9- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

10- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

12- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Giresunspor-Eskişehirspor ve Göztepe-Boluspor karşılaşacak.