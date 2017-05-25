Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Wiltcher’s Steigenberger Otel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.
- AB Konseyinin yeni binasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelecek Erdoğan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile görüşecek.
- Erdoğan, yeni NATO karargah binasında devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenecek resepsiyona katılacak, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile ayrı ayrı bir araya gelecek.
- Belçika Kralı Phillipe'in yeni karargaha gelişi ve liderlerle el sıkışmasına katılacak Erdoğan, Vaşington Andlaşması’nın V. Maddesi-11 Eylül ve Berlin Duvarı anıtlarının liderler huzurunda açılışı ile aile fotoğrafı çekimine, devir teslim törenine ve çalışma yemeğine iştirak edecek.
- Erdoğan, Brüksel Abelag Havalimanı’ndan İstanbul Atatürk Havalimanı’na hareket edecek.
2- Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumunca düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İdarenin Denetim Mekanizmalarının İncelenmesi Çalıştayı"na katılacak.
3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile görüşecek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i parti genel merkezinde ziyaret edecek.
- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.
5- TÜİK, bu yıla ilişkin Bitkisel Üretim 1. Tahmini'ni açıklayacak.
6- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı Belçika'da gerçekleştirilecek.
- NATO'nun yeni karargahına taşınması dolayısıyla düzenlenen toplantıda liderler, terörle mücadele ve savunma harcamalarının artırılmasını ele alacak.
7- ABD Başkanı Donald Trump, Belçika'da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.
8- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek.
9- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
10- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
12- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Giresunspor-Eskişehirspor ve Göztepe-Boluspor karşılaşacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na katılacak
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılanacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, İpek Yolu'na "Kervan Projesi" teklifi getirilerek "Çin ve Türkiye arasında bir Kervan Projesi başlatılarak, İpek Yolu orta koridorunda 10 araçlık bir konvoyun Türkiye'ye ve Avrupa'ya yük taşımacılığı gerçekleştirmesinin faydalı olacağını düşünüyorum" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuşak ve Yol Forumu kapsamında Büyük Halk Meclisi'nde verilecek akşam yemeğine katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin'de ikili görüşmeler yapacak ve Büyük Halk Meclisinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme gerçekleştirecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bir araya gelecek.
Başbakan Binali Yıldırım, "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket edecek.